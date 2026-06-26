日経225先物：26日夜間取引終値＝1320円安、7万1250円
26日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比1320円安の7万1250円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値7万2366.34円に対しては1116.34円安。出来高は1万7138枚だった。
TOPIX先物期近は4004.5ポイントと前日比21ポイント安、TOPIX現物終値比11.97ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 71250 -1320 17138
日経225mini 71250 -1310 327893
TOPIX先物 4004.5 -21 15526
JPX日経400先物 36325 -230 854
グロース指数先物 681 -3 540
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4004.5ポイントと前日比21ポイント安、TOPIX現物終値比11.97ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 71250 -1320 17138
日経225mini 71250 -1310 327893
TOPIX先物 4004.5 -21 15526
JPX日経400先物 36325 -230 854
グロース指数先物 681 -3 540
東証REIT指数先物 売買不成立
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