　26日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比1320円安の7万1250円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値7万2366.34円に対しては1116.34円安。出来高は1万7138枚だった。

　TOPIX先物期近は4004.5ポイントと前日比21ポイント安、TOPIX現物終値比11.97ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 71250　　　　 -1320　　　 17138
日経225mini 　　　　　　 71250　　　　 -1310　　　327893
TOPIX先物 　　　　　　　4004.5　　　　　 -21　　　 15526
JPX日経400先物　　　　　 36325　　　　　-230　　　　 854
グロース指数先物　　　　　 681　　　　　　-3　　　　 540
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース