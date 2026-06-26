「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（２５日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

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〈栗東〉叔母に２４年フラワーＣ勝ちのミアネーロや、２５年フィリーズＲ勝ち馬ショウナンザナドゥがいるココモフィーバー（牝、父インディチャンプ、池添）は７月４日の小倉５Ｒ（芝１２００メートル）で田山を鞍上にデビューを予定。僚馬で近親に今年のきさらぎ賞を制したゾロアストロなどがいるミッドナイトフレア（牡、父ポエティックフレア）は、７月５日の福島５Ｒ（芝２０００メートル）で北村友とのコンビで初陣を予定している。

〈美浦〉ＯＰ馬オーケーバーディーの半弟オーケーエース（牡、父ホットロッドチャーリー、相沢）は７月４日の福島６Ｒ（ダート１７００メートル）にスタンバイ。「これは走るよ。（木幡）巧也も（石川）裕紀人もすごくいいって言っていた。馬体重は４８０キロぐらい」と相沢師。鞍上は木幡巧の予定。２０日の東京新馬戦で１１着だった僚馬のオーケーマドンナ（牝）は福島４週目あたりを視野に。「千二も含めて、距離は考え中」と指揮官。

２０日の函館新馬戦で３着だったラピッドテソーロ（牝、畠山）について「新馬戦は切れ負けした感じでしたね。オーナーと話し合って、母（リエノテソーロ）も走ったダートを使おうかなと。まだ決まっていませんが、距離は番組もないので函館の１０００メートルを考えています」と畠山師。

芝６Ｆで４勝をマークしたデトロイトテソーロの初子であるゴールドテソーロ（牡、父キタサンブラック、高木）は７月５日の福島５Ｒで初陣を飾る予定。

〈函館〉サトノクラウン産駒のサトノパラディ（牝、栗東・平田）は３代母がエアグルーヴという良血馬。堀部助手は「追うごとにピリッとしてきた。動きにも無駄がないです」と評価。７月５日の函館５Ｒ（芝１８００メートル）でデビュー予定。７月１２日の函館５Ｒ（芝１８００メートル）で初陣を予定している僚馬のブラッグス（牡、父ブリックスアンドモルタル）は、母エマノンと同馬のきょうだい全てが平田厩舎に所属。「ゆかりの血統で思い入れはあるし、期待もしています」と同助手。