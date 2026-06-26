５月３１日の騎乗を最後に戦列を離れていた田辺裕信騎手（４２）＝美浦・フリー＝が、今週の福島で復帰する。昨年９月に左かかとを粉砕骨折した際、患部を固定するために入れていたプレートを除去する手術を６月上旬に受けた。４日ほど入院したが「手術が終わって次の日には動かせたので、体がこわばることもなかった」と順調な回復ぶりを伝えた。

今週火曜から調教騎乗も再開。２４日の水曜にはラジオＮＩＫＫＥＩ賞でコンビを組むサノノグレーターにもまたがった。「軽やかに走っていたし、いいリフレッシュになったのでは」と、皐月賞９着以来の実戦に向けて仕上がりの良さを感じている。

「（休養で）梅雨時季は休めると思ったら、東北地方は梅雨入りが先週でした（笑）」。軽妙なトークの“田辺節”は変わらない。２５日朝には岩手県沖を震源とする強い地震があり、東北の各地が大きな揺れに見舞われた。地元・福島での復帰へ、「久しぶりに福島で乗るので頑張りたい。空白の３週間分を取り戻したい」と表情を引き締めた。リフレッシュした人馬が、みちのくのファンへ明るい話題を届ける。（デイリースポーツ・島田敬将）