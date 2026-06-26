【レベル３大雨警報】長野県・岡谷市、諏訪市、伊那などに発表 06:02時点
気象台は、26日午前6時02分に、レベル３大雨警報を岡谷市、諏訪市、伊那、楢川、下諏訪町などに発表しました。
中部、南部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【大雨警報（発表中）】
■松本
●レベル２大雨注意報
■乗鞍上高地
●レベル２大雨注意報
■上田市
●レベル２大雨注意報
■岡谷市
●レベル３大雨警報【発表】
■諏訪市
●レベル３大雨警報【発表】
■伊那
●レベル３大雨警報【発表】
■駒ヶ根市
●レベル２大雨注意報
■大町市
●レベル２大雨注意報
■茅野市
●レベル２大雨注意報
■塩尻
●レベル２大雨注意報
■楢川
●レベル３大雨警報【発表】
■東御市
●レベル２大雨注意報
■安曇野市
●レベル２大雨注意報【発表】
■軽井沢町
●レベル２大雨注意報【発表】
■立科町
●レベル２大雨注意報【発表】
■長和町
●レベル２大雨注意報
■下諏訪町
●レベル３大雨警報【発表】
■富士見町
●レベル２大雨注意報【発表】
■辰野町
●レベル３大雨警報【発表】
■箕輪町
●レベル３大雨警報【発表】
■南箕輪村
●レベル３大雨警報【発表】
■宮田村
●レベル２大雨注意報
■上松町
●レベル３大雨警報【発表】
■南木曽町
●レベル２大雨注意報
■木祖村
●レベル２大雨注意報
■王滝村
●レベル２大雨注意報
■大桑村
●レベル２大雨注意報
■木曽町
●レベル３大雨警報
■生坂村
●レベル２大雨注意報【発表】
■朝日村
●レベル２大雨注意報