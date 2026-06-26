TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、26日午前6時02分に、レベル３大雨警報を岡谷市、諏訪市、伊那、楢川、下諏訪町などに発表しました。

中部、南部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【大雨警報（発表中）】
■松本
●レベル２大雨注意報

■乗鞍上高地
●レベル２大雨注意報

■上田市
●レベル２大雨注意報

■岡谷市
●レベル３大雨警報【発表】

■諏訪市
●レベル３大雨警報【発表】

■伊那
●レベル３大雨警報【発表】

■駒ヶ根市
●レベル２大雨注意報

■大町市
●レベル２大雨注意報

■茅野市
●レベル２大雨注意報

■塩尻
●レベル２大雨注意報

■楢川
●レベル３大雨警報【発表】

■東御市
●レベル２大雨注意報

■安曇野市
●レベル２大雨注意報【発表】

■軽井沢町
●レベル２大雨注意報【発表】

■立科町
●レベル２大雨注意報【発表】

■長和町
●レベル２大雨注意報

■下諏訪町
●レベル３大雨警報【発表】

■富士見町
●レベル２大雨注意報【発表】

■辰野町
●レベル３大雨警報【発表】

■箕輪町
●レベル３大雨警報【発表】

■南箕輪村
●レベル３大雨警報【発表】

■宮田村
●レベル２大雨注意報

■上松町
●レベル３大雨警報【発表】

■南木曽町
●レベル２大雨注意報

■木祖村
●レベル２大雨注意報

■王滝村
●レベル２大雨注意報

■大桑村
●レベル２大雨注意報

■木曽町
●レベル３大雨警報

■生坂村
●レベル２大雨注意報【発表】

■朝日村
●レベル２大雨注意報