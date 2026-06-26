７月３１日(金)に実写版『モアナと伝説の海』が公開されるのを記念して、金曜ロードショーでは７月２４日（金）に、アニメーション版『モアナと伝説の海』を放送する。

美しい海に選ばれ、愛された少女の運命と成長を、圧巻の歌声と極上の映像美で紡ぐ感動のファンタジー・アドベンチャー。

盗まれた女神の「心」を取り戻し、世界に平和をもたらす…。あまりにも大きな使命に悩み傷つきながらも、少女モアナは、愛する人々を守るため未知なる大海原へと飛び出す。旅の途中で出会ったのは、自信満々で一癖ある“伝説の英雄・マウイ”。正反対の二人が激しい試練を乗り越え、共に絆を深めながら、自らの進むべき道を切り拓いていく。自らの足で歩み出す「新しいディズニープリンセス」として世界中で共感の嵐を巻き起こした、ディズニー・アニメーションが誇る至高の名作。ハラハラドキドキの冒険と、心震える最高の音楽をテレビで楽しんで。

才能が集結！世界を虜にした最強の制作陣

本作を手掛けるのは、『リトル・マーメイド』や『アラジン』で世界中から絶大な信頼を集める名コンビ、ジョン・マスカーとロン・クレメンツ監督。さらに脚本には、『ズートピア』シリーズを手掛け、現在はウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオの最高クリエーティブ責任者を務めるジャレド・ブッシュが参画し、物語に圧倒的な深みを与えている。

世界を熱狂させた「珠玉の音楽」にも、最高の才能が集結した。トニー賞やグラミー賞に輝くブロードウェーの至宝リン＝マニュエル・ミランダをはじめ、ブロードウェー・ミュージカル版『ライオン・キング』にも関わっているマーク・マンシーナ、サモア出身のオペタイア・フォアイの3人が、物語を彩る圧巻のサウンドトラックを生み出している。

圧巻の歌声と演技！各界の実力派が魅せる日本語吹替

日本語吹替は、“海に選ばれた少女”主人公モアナ役に屋比久知奈（やびく ともな）、“伝説の英雄”マウイ役に尾上松也。モアナの祖母・タラ役には夏木マリ、海底にある魔物の国「ラロタイ」に棲むヤシガニの怪物タマトアにはロックミュージシャンのROLLYなど各分野からの実力者たちが集結！最高峰のスタッフとキャストが贈る、音楽と映像の極上エンターテインメントを堪能して欲しい。

放送当日、視聴者の皆様と感情を共有するWEB企画「金曜ロードシアター」には、本作で声優参加もしている辻岡義堂アナウンサーが登場する！