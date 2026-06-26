ＴＢＳでは、７月１０日（金）よる１０時から蒼井優主演の『Ｔシャツが乾くまで』がスタートする。

蒼井が地上波連続ドラマで主演を務めるのは１８年ぶり、ＴＢＳドラマでの主演は本作が初となる。脚本は、『silent』（２０２２年・ＣＸ）などを手掛けた生方美久によるオリジナルストーリー。ＴＢＳでは初執筆となる生方が、とある事故に巻き込まれた二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く。日常的な会話に宿る感情の機微を繊細に描き出す生方が新たに紡ぐ、“喪失”と“再生”の物語にご期待いただきたい。演出は、映画「花束みたいな恋をした」（２０２１年）など、ドラマ・映画で数々のヒット作を手掛けた土井裕泰が担当する。

本作はこれまでに主演の蒼井、そして中島歩、高橋文哉、夏帆、松山ケンイチの出演が発表されている。主演・蒼井×脚本・生方×演出・土井というタッグに注目だ。

謎に包まれた５人の男女を取り巻く個性豊かな共演陣としてリリー・フランキー、臼田あさ美、齋藤飛鳥、庄司浩平の出演が決定！

このたび、彼らを取り巻く共演陣として、リリー・フランキー、臼田あさ美、齋藤飛鳥、庄司浩平の出演が決定した。

夏帆演じる天真爛漫な主婦・あずさのパート先である古書店の店主・宮内幸次（みやうち・こうじ）を演じるのは、リリー・フランキー。数多の映像作品で存在感を放ち続ける唯一無二の名バイプレーヤーであり、金曜ドラマ『クジャクのダンス、誰が見た？』（２０２５年）では物語の軸となる主人公の父親役を演じたことも記憶に新しい。本作で演じる宮内は、悪気があるのかないのか分からない棘のある発言もするが、どこか憎めないキャラクター。面倒見が良く、あずさの良き理解者で相談相手でもある。事故に巻き込まれた２組の夫婦の行く末を冷静に見守りつつ、時おり掻き乱していくキーパーソンだ。

蒼井演じる主人公・咲子の上司で、結婚情報誌の編集長・大井田千鶴（おおいだ・ちづる）を演じるのは臼田あさ美。ドラマ、映画、バラエティなど多方面で活躍し、自然体なライフスタイルも多くの女性たちに支持されている。そんな臼田のＴＢＳドラマへの出演は、物語のキーパーソンとなる養護教諭を演じた日曜劇場『御上先生』（２０２５年）以来となる。本作で演じる千鶴は、編集長として職場を明るく盛り上げるムードメーカーで、咲子はもちろん他の編集部員たちからの信頼も厚い人物。咲子とはプライベートな話もざっくばらんに交わす親しい間柄で、いつも近くで見守ってくれるアネゴ的存在だ。

中島演じる樹生の妹・実樹（みき）を演じるのは、齋藤飛鳥。乃木坂46の１期生としてデビューし、グループを牽引する存在に。グループ卒業後は、生方が脚本を手がけたドラマ『いちばんすきな花』（２０２３年・ＣＸ）をはじめ俳優として話題作に多数出演。ＴＢＳドラマへの出演は、主人公に寄り添う職場の後輩役を好演した金曜ドラマ『ライオンの隠れ家』（２０２４年）以来となる。本作で演じる実樹は、不器用で“ちょっと残念な男”でもある兄・樹生をことあるごとにフォローするしっかり者で、起業して名古屋で働いている。樹生の良き理解者で心強い存在だ。

臼田演じる千鶴の年下の恋人・荒木拓真（あらき・たくま）を演じるのは、庄司浩平。２０２０年に『魔進戦隊キラメイジャー』（ＥＸ）で俳優デビュー後、『仮面ライダーガヴ』（２０２５年・ＥＸ）などへの出演を経て、『40までにしたい10のこと』（２０２５年・ＴＸ）では第125回ザテレビジョンドラマアカデミー賞・助演男優賞ほかを受賞した若手注目俳優だ。ＴＢＳドラマ初出演となる本作で演じる拓真は、千鶴とは１０歳以上歳の離れた外資系企業のサラリーマン。イケメンで高収入、人懐こい性格故か恋人が途切れたことがない。千鶴曰く“需要と供給がぴったり合った”理想の相手のよう。果たして、その意味とは？

また、あずさの息子・翔（しょう）役には久保田薫、樹生の同期の製菓メーカー社員・佐竹和明（さたけ・かずあき）役にラバーガール・飛永翼も決定した。

実力派から若手の注目俳優まで豪華キャスト陣が、謎に包まれた５人の男女とどう関わっていくのか注目だ。今後も“毎週金曜日”に発表となる続報にご期待いただきたい。７月１０日（金）よる１０時スタートの金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』をお楽しみに。

■ストーリー

ある夏の日、二組の夫婦がとある事故に巻き込まれてしまう。それがきっかけで、当たり前に続いていくと思っていた二組の夫婦の幸せな日常が、突如として崩れ去っていくことに。さらに、その事故が暴いたのは、愛する人の“第３金曜日の秘密”だった--。

第３金曜日、行方不明、Ｔシャツ･･･これらのワードが意味することとは？

あらすじさえ語れない、「二組の夫婦の喪失から始まる“愛”と“秘密”の物語」がこの夏、幕を開ける。