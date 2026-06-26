「函館記念・Ｇ３」（２８日、函館）

デビュー４年目の小林美駒騎手（２１）＝美浦・鈴木伸＝が、昨年の弥生賞ディープインパクト記念を勝ったファウストラーゼンと重賞Ｖへ挑む。美駒は昨年、函館で９勝、札幌で１１勝を記録。積極的な騎乗が注目を集め、トップジョッキーがそろう北海道シリーズで存在感を示した。飛躍のきっかけとなった北の大地で自身４度目の重賞挑戦。重賞ウイナーとのタッグで大仕事に挑む。

ファウストラーゼンとのコンビで４度目の重賞挑戦に臨む小林美駒。選ばれた者しか立てないステージに、「貴重な機会だと思っています」と真剣なまなざしを向ける。一緒に戦うのは昨年の弥生賞ディープインパクト記念の覇者。「今回は宮崎オーナー、須貝先生が私にこの馬が合っていると思って騎乗依頼をしてくださったと思っています。その期待に応えたいです」と前を向く。

中間の追い切りで初コンタクト。「少し乗りにくい子かなと思っていたけど、乗りやすく、人間に安心感を与えてくれる背中をしています。私についてこいという感じで堂々としています」と感触を伝える。重賞で経験を積んだ実力馬らしい風格を感じたが、だからといって馬に全てを任せるつもりはない。「それだけの馬に自分がしっかり応えられるように乗るつもりです」。事前の準備も含め、できることは全てやるつもりだ。

重賞を勝ちたい−。デビュー時から思い続けてきたが、今村聖奈のオークス制覇がさらに刺激になった。「すごいと思いました。女性ジョッキーだからというわけではなく、ジョッキーとしてすごいことをしたなと思います」とたたえる。ただ、今村は先輩だが、同じステージで戦うライバルでもある。それだけに「負けたくない気持ちもあります」と静かに闘志を燃やす。改めて上を目指す意識が強くなった。

今春に福島でリーディングを獲得。ローカル中心だが、デビュー４年目で着実に歩みを進めている。そのなかで重賞ホースと挑む一戦。「後悔のないような騎乗をして勝てるように頑張りたいです」。さまざまな思いを胸に、北の大地の大舞台に立つ。