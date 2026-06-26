【レベル３氾濫警報】淀川水系寝屋川流域に発表 5:55時点
26日午前5時55分現在、淀川水系寝屋川流域に「レベル３氾濫警報」 が発表されています。
氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。
◆浸水が予想される地域
〇大阪府
大阪市、守口市、八尾市、寝屋川市、大東市、門真市、東大阪市、四條畷市
◆エリアごとに詳しく
【警戒レベル３相当】桑才基準観測所（門真市）受け持ち区間 これは、高齢者等避難の発令の目安です。古川の桑才基準観測所（門真市）では、26日08時頃に、「氾濫危険水位」に到達する見込みで、今後、避難指示の発令の目安である警戒レベル４相当となる可能性があります。古川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、大阪市、守口市、八尾市、寝屋川市、大東市、門真市、東大阪市、四條畷市では浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。
恩智川の恩智川治水緑地（恩智川水位）基準観測所（八尾市）では、「氾濫注意水位」を下回りました。
◆今後の水位・流量情報をエリアごとに詳しく
◯住道 水位観測所（大東市）
・26日05:20（ 現在 ）水位 2.41m -
・26日05:30（１０分後）水位 2.52m -
・26日05:40（２０分後）水位 2.69m -
・26日05:50（３０分後）水位 2.94m -
・26日06:00（４０分後）水位 3.18m -
・26日06:10（５０分後）水位 3.37m -
・26日06:20（６０分後）水位 3.48m -
・26日06:30（７０分後）水位 3.54m -
・26日06:40（８０分後）水位 3.56m -
・26日06:50（９０分後）水位 3.60m -
・26日07:00（１００分後）水位 3.61m -
・26日07:10（１１０分後）水位 3.61m -
・26日07:20（１２０分後）水位 3.60m -
・26日07:30（１３０分後）水位 3.58m -
・26日07:40（１４０分後）水位 3.56m -
・26日07:50（１５０分後）水位 3.56m -
・26日08:00（１６０分後）水位 3.56m -
・26日08:10（１７０分後）水位 3.57m -
・26日08:20（１８０分後）水位 3.59m -
・26日09:20（２４０分後）水位 3.71m -
・26日10:20（３００分後）水位 3.53m -
・26日11:20（３６０分後）水位 3.28m -
◯剣橋 水位観測所（大阪市）
・26日05:20（ 現在 ）水位 2.40m -
・26日05:30（１０分後）水位 2.48m -
・26日05:40（２０分後）水位 2.62m -
・26日05:50（３０分後）水位 2.77m -
・26日06:00（４０分後）水位 2.87m -
・26日06:10（５０分後）水位 2.94m -
・26日06:20（６０分後）水位 2.97m -
・26日06:30（７０分後）水位 2.98m -
・26日06:40（８０分後）水位 2.96m -
・26日06:50（９０分後）水位 2.93m -
・26日07:00（１００分後）水位 2.89m -
・26日07:10（１１０分後）水位 2.84m -
・26日07:20（１２０分後）水位 2.77m -
・26日07:30（１３０分後）水位 2.74m -
・26日07:40（１４０分後）水位 2.73m -
・26日07:50（１５０分後）水位 2.74m -
・26日08:00（１６０分後）水位 2.76m -
・26日08:10（１７０分後）水位 2.81m -
・26日08:20（１８０分後）水位 2.87m -
・26日09:20（２４０分後）水位 2.98m -
・26日10:20（３００分後）水位 2.79m -
・26日11:20（３６０分後）水位 2.54m -
◯今里大橋 水位観測所（大阪市）
・26日05:20（ 現在 ）水位 2.50m -
・26日05:30（１０分後）水位 2.63m -
・26日05:40（２０分後）水位 2.77m -
・26日05:50（３０分後）水位 2.92m -
・26日06:00（４０分後）水位 2.98m -
・26日06:10（５０分後）水位 3.06m -
・26日06:20（６０分後）水位 3.17m -
・26日06:30（７０分後）水位 3.21m -
・26日06:40（８０分後）水位 3.27m -
・26日06:50（９０分後）水位 3.33m レベル2
・26日07:00（１００分後）水位 3.38m レベル2
・26日07:10（１１０分後）水位 3.35m レベル2
・26日07:20（１２０分後）水位 3.29m -
・26日07:30（１３０分後）水位 3.18m -
・26日07:40（１４０分後）水位 3.05m -
・26日07:50（１５０分後）水位 2.95m -
・26日08:00（１６０分後）水位 2.88m -
・26日08:10（１７０分後）水位 2.83m -
・26日08:20（１８０分後）水位 2.78m -
・26日09:20（２４０分後）水位 2.66m -
・26日10:20（３００分後）水位 2.52m -
・26日11:20（３６０分後）水位 2.64m -
◯桑才 水位観測所（門真市）
・26日05:20（ 現在 ）水位 2.52m -
・26日05:30（１０分後）水位 2.58m -
・26日05:40（２０分後）水位 2.64m -
・26日05:50（３０分後）水位 2.68m -
・26日06:00（４０分後）水位 2.71m -
・26日06:10（５０分後）水位 2.73m -
・26日06:20（６０分後）水位 2.76m -
・26日06:30（７０分後）水位 2.79m -
・26日06:40（８０分後）水位 2.83m -
・26日06:50（９０分後）水位 2.88m -
・26日07:00（１００分後）水位 2.96m -
・26日07:10（１１０分後）水位 3.05m -
・26日07:20（１２０分後）水位 3.13m -
・26日07:30（１３０分後）水位 3.20m レベル2
・26日07:40（１４０分後）水位 3.26m レベル2
・26日07:50（１５０分後）水位 3.31m レベル3
・26日08:00（１６０分後）水位 3.37m レベル3
・26日08:10（１７０分後）水位 3.43m レベル4
・26日08:20（１８０分後）水位 3.50m レベル4
・26日09:20（２４０分後）水位 3.82m レベル5
・26日10:20（３００分後）水位 3.70m レベル4
・26日11:20（３６０分後）水位 3.46m レベル4
◯昭明橋 水位観測所（大阪市）
・26日05:20（ 現在 ）水位 2.45m -
・26日05:30（１０分後）水位 2.56m -
・26日05:40（２０分後）水位 2.73m -
・26日05:50（３０分後）水位 2.87m -
・26日06:00（４０分後）水位 2.97m -
・26日06:10（５０分後）水位 3.04m -
・26日06:20（６０分後）水位 3.05m -
・26日06:30（７０分後）水位 3.06m -
・26日06:40（８０分後）水位 3.03m -
・26日06:50（９０分後）水位 2.98m -
・26日07:00（１００分後）水位 2.94m -
・26日07:10（１１０分後）水位 2.91m -
・26日07:20（１２０分後）水位 2.89m -
・26日07:30（１３０分後）水位 2.88m -
・26日07:40（１４０分後）水位 2.88m -
・26日07:50（１５０分後）水位 2.89m -
・26日08:00（１６０分後）水位 2.92m -
・26日08:10（１７０分後）水位 2.97m -
・26日08:20（１８０分後）水位 3.01m -
・26日09:20（２４０分後）水位 3.09m -
・26日10:20（３００分後）水位 2.89m -
・26日11:20（３６０分後）水位 2.63m -
◯寝屋川治水緑地（寝屋川水位） 水位観測所（大東市）
・26日05:20（ 現在 ）水位 2.82m -
・26日05:30（１０分後）水位 3.28m -
・26日05:40（２０分後）水位 3.81m -
・26日05:50（３０分後）水位 4.23m レベル2
・26日06:00（４０分後）水位 4.47m レベル2
・26日06:10（５０分後）水位 4.60m レベル2
・26日06:20（６０分後）水位 4.63m レベル2
・26日06:30（７０分後）水位 4.64m レベル2
・26日06:40（８０分後）水位 4.64m レベル2
・26日06:50（９０分後）水位 4.63m レベル2
・26日07:00（１００分後）水位 4.60m レベル2
・26日07:10（１１０分後）水位 4.56m レベル2
・26日07:20（１２０分後）水位 4.53m レベル2
・26日07:30（１３０分後）水位 4.51m レベル2
・26日07:40（１４０分後）水位 4.50m レベル2
・26日07:50（１５０分後）水位 4.52m レベル2
・26日08:00（１６０分後）水位 4.55m レベル2
・26日08:10（１７０分後）水位 4.59m レベル2
・26日08:20（１８０分後）水位 4.65m レベル2
・26日09:20（２４０分後）水位 4.67m レベル2
・26日10:20（３００分後）水位 4.28m レベル2
・26日11:20（３６０分後）水位 3.87m -
◯京橋 水位観測所（大阪市）
・26日05:20（ 現在 ）水位 2.32m -
・26日05:30（１０分後）水位 2.38m -
・26日05:40（２０分後）水位 2.45m -
・26日05:50（３０分後）水位 2.52m -
・26日06:00（４０分後）水位 2.58m -
・26日06:10（５０分後）水位 2.62m -
・26日06:20（６０分後）水位 2.62m -
・26日06:30（７０分後）水位 2.60m -
・26日06:40（８０分後）水位 2.58m -
・26日06:50（９０分後）水位 2.55m -
・26日07:00（１００分後）水位 2.53m -
・26日07:10（１１０分後）水位 2.52m -
・26日07:20（１２０分後）水位 2.51m -
・26日07:30（１３０分後）水位 2.51m -
・26日07:40（１４０分後）水位 2.51m -
・26日07:50（１５０分後）水位 2.51m -
・26日08:00（１６０分後）水位 2.52m -
・26日08:10（１７０分後）水位 2.53m -
・26日08:20（１８０分後）水位 2.54m -
・26日09:20（２４０分後）水位 2.57m -
・26日10:20（３００分後）水位 2.48m -
・26日11:20（３６０分後）水位 2.36m -
◯恩智川治水緑地（恩智川水位） 水位観測所（八尾市）
・26日05:20（ 現在 ）水位 4.96m -
・26日05:30（１０分後）水位 5.07m -
・26日05:40（２０分後）水位 5.34m -
・26日05:50（３０分後）水位 5.72m -
・26日06:00（４０分後）水位 6.09m -
・26日06:10（５０分後）水位 6.41m -
・26日06:20（６０分後）水位 6.50m -
・26日06:30（７０分後）水位 6.31m -
・26日06:40（８０分後）水位 6.25m -
・26日06:50（９０分後）水位 6.22m -
・26日07:00（１００分後）水位 6.20m -
・26日07:10（１１０分後）水位 6.19m -
・26日07:20（１２０分後）水位 6.17m -
・26日07:30（１３０分後）水位 6.16m -
・26日07:40（１４０分後）水位 6.16m -
・26日07:50（１５０分後）水位 6.19m -
・26日08:00（１６０分後）水位 6.25m -
・26日08:10（１７０分後）水位 6.32m -
・26日08:20（１８０分後）水位 6.39m -
・26日09:20（２４０分後）水位 6.46m -
・26日10:20（３００分後）水位 6.24m -
・26日11:20（３６０分後）水位 6.04m -
◯萱振大橋 水位観測所（八尾市）
・26日05:20（ 現在 ）水位 5.01m -
・26日05:30（１０分後）水位 5.35m -
・26日05:40（２０分後）水位 5.62m -
・26日05:50（３０分後）水位 5.83m -
・26日06:00（４０分後）水位 5.88m -
・26日06:10（５０分後）水位 5.81m -
・26日06:20（６０分後）水位 5.70m -
・26日06:30（７０分後）水位 5.61m -
・26日06:40（８０分後）水位 5.57m -
・26日06:50（９０分後）水位 5.56m -
・26日07:00（１００分後）水位 5.54m -
・26日07:10（１１０分後）水位 5.52m -
・26日07:20（１２０分後）水位 5.50m -
・26日07:30（１３０分後）水位 5.54m -
・26日07:40（１４０分後）水位 5.71m -
・26日07:50（１５０分後）水位 5.96m -
・26日08:00（１６０分後）水位 6.18m -
・26日08:10（１７０分後）水位 6.31m -
・26日08:20（１８０分後）水位 6.34m -
・26日09:20（２４０分後）水位 5.98m -
・26日10:20（３００分後）水位 5.48m -
・26日11:20（３６０分後）水位 5.14m -
◯太子橋 水位観測所（八尾市）
・26日05:20（ 現在 ）水位 8.19m -
・26日05:30（１０分後）水位 8.40m -
・26日05:40（２０分後）水位 8.61m -
・26日05:50（３０分後）水位 8.75m -
・26日06:00（４０分後）水位 8.88m -
・26日06:10（５０分後）水位 9.03m -
・26日06:20（６０分後）水位 9.14m -
・26日06:30（７０分後）水位 9.19m -
・26日06:40（８０分後）水位 9.18m -
・26日06:50（９０分後）水位 9.12m -
・26日07:00（１００分後）水位 9.04m -
・26日07:10（１１０分後）水位 8.95m -
・26日07:20（１２０分後）水位 8.87m -
・26日07:30（１３０分後）水位 8.81m -
・26日07:40（１４０分後）水位 8.81m -
・26日07:50（１５０分後）水位 8.90m -
・26日08:00（１６０分後）水位 9.07m -
・26日08:10（１７０分後）水位 9.27m -
・26日08:20（１８０分後）水位 9.47m -
・26日09:20（２４０分後）水位 9.41m -
・26日10:20（３００分後）水位 8.74m -
・26日11:20（３６０分後）水位 8.26m -
◆今後の雨量情報をエリアごとに詳しく
◯寝屋川流域
・26日2時30分から26日5時30分までの流域平均雨量 31ミリ
・26日5時30分から26日8時30分までの流域平均雨量の見込み 40ミリ