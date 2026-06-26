天皇、皇后両陛下のオランダとベルギーへの訪問は、皇室が各王室と紡いできた絆を再確認し、日本と両国の友好関係が次代へ続いていくことを展望する旅にもなった。

（狩野洋平）

旧交温め

１７世紀オランダ黄金時代の富と権勢を象徴する、アムステルダム王宮。両陛下は重厚なシャンデリアが照らす部屋で、天皇陛下の４０年来の「親友」ウィレム・アレキサンダー国王一家と和やかに語り合い、記念撮影に応じられた。

両陛下は各地で特別なもてなしを受けられた。オランダでは公式行事までの間、王室の別荘「ヘット・アウデ・ロー城」に招かれた。別荘は、２００６年に長女愛子さまを伴って静養された思い出の地だった。再訪を懐かしみ、国王夫妻と一緒にサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）をテレビ観戦するなどして旧交を温められた。

ベルギーでも、豊かな自然に囲まれた王室の別荘「シエルニョン城」に滞在。天皇陛下と同い年で、親交の深いフィリップ国王の一家と夕食を共にされた。

触れあい

市民との触れ合いは距離が近く、行く先々で見せられた両陛下の笑顔が強く印象に残った。

オランダの「プリンセス・マキシマ小児がんセンター」のエントランスホールには、両陛下を迎えるため、子供の患者やその保護者らが駆けつけた。割れんばかりの拍手に、両陛下は盛んに手を振って応えられた。花束を渡した女の子の前で、皇后さまは膝をついて感謝を伝えられた。

「世界で最も美しい広場」と称されるベルギー・ブリュッセルの世界遺産「グラン・プラス」には、３０度を超す熱波の中、両陛下を一目見ようと多くの人が集まった。広場を見下ろす市庁舎のバルコニーから両陛下が手を振られると、歓喜の声が上がった。

過去と向き合う

旅の間、両陛下は先の大戦の惨禍にも向き合われた。戦時中、日本軍はオランダ領だったインドネシアに侵攻した。抑留者らには今も複雑な感情が残る。アムステルダムの戦没者記念碑で、両陛下は１分半に及ぶ黙とうをささげられた。

陛下は後日、報道陣に「過去の歴史を決して忘れるべきではない」と振り返られた。昭和、平成、令和。各時代の天皇はオランダに足を運び、真摯（しんし）な姿勢を貫かれてきた。

その後の晩さん会には皇太子のカタリナ・アマリア王女（２２）の姿もあった。陛下は「次の世代への橋渡しもできた」と喜ばれた。