「ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３」（２８日、福島）

２頭出しで函館記念連覇を狙う須貝厩舎だが、福島からも目が離せない。須貝師が「一発狙っている」と意気込むのがショウナンガルフ。昨年は函館新馬戦を７馬身差で圧勝し、札幌２歳Ｓを連勝。ただ、その後は心身のバランスがかみ合わず、休み明けのダービーも１７着に敗れたが「色々と学習しないといけないことがあった。それでも徐々に良くなってきた」と復調を実感。実績十分の距離で相手関係も緩和される今回は再出発の舞台として申し分ない。

暑い時期も合う。栗東ＣＷで２週続けて酒井（レースは丸山）が騎乗し、２４日は６Ｆ８４秒６、ラスト１Ｆも馬なりで１１秒８と力強い伸び。榎本助手は「（酒井）学さんは『最後までグイグイと伸びて良かった』と。一気にスイッチが入った感じがある」とうなずく。

木曜の蹄鉄の打ち替え時には暴れて装蹄師を困らせる場面もあったが、榎本助手は「ここ最近は少し行儀が良過ぎた。少しうるさいぐらいの方が走る」とむしろ歓迎だ。２３年セレクトセールで２億１０００万円（税抜）の値をつけた高額馬。「すごくいい馬でしたし、今も変わらずいい背中をしています」と期待は変わらない。須貝厩舎が函館＆福島のＷ重賞ジャックを狙う。