あの主演ドラマ最終話に 26日放送『わたしの相殺日記』【あらすじ】
テレビ東京で26日、ドラマ25『わたしの相殺日記』（毎週金曜 深0：52）の最終話が放送される。
【場面写真】カワイイ！憂鬱そうな表情を見せるあの
このドラマは『孤独のグルメ』の脚本を担当するチームが手掛ける完全オリジナルストーリーで、全4話を4週にわたって放送する。あのが演じる桜庭萌は、いたって普通の女性。しかし、あるできごとがきっかけで、目の前に立ちはだかる壁を“相殺”というある意味“言い訳材料”を使って乗り越えていく術をみつけた、今の時代に必要ともいえるがんばらなくていいけど、諦めてはいない、そんな愛すべきキャラクター。
一見、目の前にあることから逃げているだけ、そんな風にも見えるが、実は、生きづらい世の中で精一杯生きていくための彼女なりの生きる術。ほのぼのとマイペースに、でもほんの少し前向きに生きている、そんな萌の姿に共感し、少しでも明日が明るくなるようなストーリーとなっている。
最終話では、毎日の目標を持たず、自由気ままに生きている萌（あの）だったが、ある日突然「自由すぎる」と焦り不安になる。そして自由を相殺する術を考え出すと、弟の律（窪塚愛流）から、末期だと突っ込まれる始末。そんな中、目的を持たずに電車に揺られ到着したのは高尾山。
ケーブルカーに乗って登る、ズルい女だと自覚する萌に下った制裁とは。そして、頑張らなくていいけど決して諦めてはいない、萌の出した答えとは。
【場面写真】カワイイ！憂鬱そうな表情を見せるあの
このドラマは『孤独のグルメ』の脚本を担当するチームが手掛ける完全オリジナルストーリーで、全4話を4週にわたって放送する。あのが演じる桜庭萌は、いたって普通の女性。しかし、あるできごとがきっかけで、目の前に立ちはだかる壁を“相殺”というある意味“言い訳材料”を使って乗り越えていく術をみつけた、今の時代に必要ともいえるがんばらなくていいけど、諦めてはいない、そんな愛すべきキャラクター。
最終話では、毎日の目標を持たず、自由気ままに生きている萌（あの）だったが、ある日突然「自由すぎる」と焦り不安になる。そして自由を相殺する術を考え出すと、弟の律（窪塚愛流）から、末期だと突っ込まれる始末。そんな中、目的を持たずに電車に揺られ到着したのは高尾山。
ケーブルカーに乗って登る、ズルい女だと自覚する萌に下った制裁とは。そして、頑張らなくていいけど決して諦めてはいない、萌の出した答えとは。