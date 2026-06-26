保護され愛情たっぷりの暮らしをしている猫の動画がInstagramに投稿されました。動画の再生回数は10万回を超え「幸せになって良かったね」「色の違いに驚きました」「表情が全然違いますね」といったコメントが集まっています。

【動画：山間部で暮らしていた『目つきの鋭い三毛猫』→保護されて、愛情を注がれると…別猫のような変化】

山間部の外で暮らしていた三毛猫

山間部には野生動物が多く、猫が犠牲になってしまうことがあるそうです。そんな山間部で暮らしていた三毛猫ちゃん。外にいた頃の写真を見ると、過酷な環境で生き抜くためか、鋭い目つきをしていて、毛もパサパサしているように見えます。

保護され初めてのことだらけ

その後、三毛猫ちゃんは保護され、初めてのお風呂を経験したそうです。三毛猫ちゃんは長毛なので、毛についたごみや汚れも多かったかもしれません。おうちの中で初めての爪とぎも経験しました。初めての爪とぎも経験し、家の中でも心置きなくバリバリできてスッキリしたことでしょう。

初めてのファンヒーターは、初めての猫の友達とくっついて温まったそうです。三毛猫ちゃんが一番うれしかったのは、初めての人間のお母さんができたことかもしれません。お母さんを独り占めしたくてお友達とけんかをしてしまうこともあるのだそう。

愛されて美猫に

保護され、暖かいお部屋で、お友達とお母さんがそばにいて安心して過ごせるようになった三毛猫ちゃん。とろろちゃんという名前をつけてもらったそうです。お母さんの愛情に包まれ、外にいるときとは別の猫のように可愛く美しくなったとろろちゃんでした。

投稿には「顔、目つきが柔らかくなって、そしてより可愛くなっています」「幸せになって大好きなお母さんに甘えてね」「こんなに美猫になるもんなんですね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「LINO.POPOKI【リノポポキ】」では、里親さんと保護主さんのご縁を結ぶ保護猫活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「LINO.POPOKI【リノポポキ】」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。