ベビーベッドに寝ている赤ちゃんと初めての出会いを果たした2匹の猫さんたち。興味津々な雰囲気で見守る2匹の姿を収めた投稿は、記事執筆時点で47万回以上再生。「見守り隊だ」「か、か、可愛い！尊い！」といった声が寄せられています。

【動画：『赤ちゃんが家に来た初日』、遠巻きに見つめていた2匹の猫→現在……尊すぎる光景】

初めての対面にドキドキの2匹

Instagramアカウント「mado_kitsune」に投稿されたのは、2匹の猫さんたちと人間の赤ちゃんが出会ってからの記録です。

ある日、おうちに新しくやってきた小さな家族が、ベビーベッドの中でスヤスヤと眠っていました。

家には先住猫さんが2匹いて、いつもと違うリビングの雰囲気に少し緊張している様子で遠巻きに赤ちゃんを見ていたのだとか。

2匹の猫さんたちは、言葉は交わさなくても、その並んだ背中から「一体だれが来たんだろう？」というドキドキ感と、あふれんばかりの好奇心がビシバシと伝わってくるようです。

溢れる好奇心と戸惑い

ベビーベッドの前から一歩も動く気配を見せず、ピクピクと耳を動かしながら、中にいる赤ちゃんをただひたすらにじっと見つめ続けていたという2匹。

その姿は、新入りに対する戸惑いと「仲良くなりたいな」という不思議な期待感に満ちていたようです。

初めての出会いから少し時が経つと、2匹のお兄ちゃん・お姉ちゃんたちは赤ちゃんと適度に距離を保ちながら、まるで守るかのように横に寄り添って眠る姿が見られるようになったといいます。

優しい距離感をキープ

別の投稿では、赤ちゃんと共にプーメリーに興味津々な2匹の姿も。ほっこりと心が温まる光景だったといいます。

投稿には、「警備隊…しかも交代制…。シフト組んでるんかな…」「猫ちゃん達ベビーちゃんにそっと寄り添う姿が優しいね」「お利口さん、見守り隊♡」「もう家族認識してるじゃん♡」といったコメントが集まりました。

Instagramアカウント「mado_kitsune」では、投稿主さんが産休中の2匹の様子や、赤ちゃんと出会ってからの日常を見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mado_kitsune」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。