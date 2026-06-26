社交的で冒険好きな猫

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Peteは子猫時代からとても社交的で冒険好きな猫でした。外で遊んだり新しい人に会ったりするのが大好きで、近所を探検するのもお気に入りです。

「1歳くらいのころから、近所の家に遊びに行くようになりました」というのは、飼い主のMegan Holleyさんです。

「近所の人たちから『Peteが玄関先に現れて昼寝をしていた』とか『自宅に戻る前に、撫でてもらいたがっていた』などと聞くんです。」

2024年初めになって、彼女は愛猫が単なる「近所の挨拶係」ではなく、なんと7軒もの家を別宅にしていたことを知りました。

「近所の人がSNSに投稿した映像を見て、びっくり。あるお宅の呼び鈴の下にたたずむPeteの姿とともに『この猫に、飼い主はいるのかな？』とありました。うちの猫は、ほかのお宅に伺っていたのです。その人はほぼ2週間Peteに餌を与え、世話をしてくれていました。その後、同じ通りに住む複数の近所の人たちも『Peteに餌を与えたり、おやつをあげたりしていた』と話してくれたのです」とMeganさん。

「相棒猫」と連れ立って散歩も

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どうやらPeteは、1日に何度も食事をして、たくさんのおやつや「スパ・トリートメント」を得て、おまけに寝る前には「読み聞かせ」までしてもらっているようなのです。

Peteはたくさんの家族に愛され、甘やかされているようです。また、近所の子どもたちやほかの猫からも大人気だというのですから、驚きです。

「Peteが友達の猫を連れて帰ってきたことがありました。野良猫だと思っていたのですが、実はうちの裏の通りに住んでいた飼い猫でした」

Peteとその相棒猫は、おやつをもらうと一日中遊んだり近所をぶらぶらしたりしていました。

「近所の人からも、2匹が一緒に仲良く歩いているのを見たとメッセージが来るんです。Peteは朝はバス停で中高生たちと遊び、午後はみんながバスから降りてくるのを待って、その帰り道に撫でてもらうんです。みんなPeteのことを知っていますよ」

「ママさん」に見つかることも

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まるで近所の顔役のようなPeteですが、自宅にいる時は赤ちゃんのように振る舞います。抱っこされるのが大好きで、Meganさんの腕の中で眠ってしまうこともあります。

「車で帰宅する途中、Peteがほかの人の家にいるのを見かけることがあります。わたしが窓を開けて名前を呼ぶと、Peteは『あ、見つかってしまった』という感じで気まずそうにこちらを見ながらゆっくり近づいて来ます。それから車に乗って家へ帰るんです」

ピートはなかなか個性的な猫ですね。これからもこの魅力を使って、餌やおやつ、そして愛情をみんなからたっぷりもらい続けることでしょう。

出典：Woman Finds Her Cat At Another House And Realizes He Has 7 Different Families