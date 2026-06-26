世帯年収1500万、夫婦2人で食費15万　「夫婦ともお酒が好き」生活水準を落とせずに悩む50代女性

一度生活水準が上がってしまうと、下げるのはなかなか大変なようだ。

投稿を寄せたのは埼玉県の50代女性。現在のリアルな家計状況を明かした。女性は週4日勤務の事務パートで年収300万円、夫は年収1200万円を稼ぎ出す。子供2人はすでに独立しているので余裕はありそうだが、少し困っていることがあるそう。

リタイア後も食費15万円は続けられる？

現在、さいたま市にある築15年の分譲マンションで住宅ローンを返済中だ。これは住居費なので必要な支出だが、毎月の食費は外食を含めて12万〜15万円にものぼるそう。「夫婦ともお酒が好き」で結構な額になってしまうのだという。

現状の年収なら15万円でも問題ない。しかし、リタイア後のことを考えるとこのままでいいはずがない。女性は今後の生活設計について、次のように綴る。

「年金生活にむけて生活費を下げていかないといけないが、なかなか難しいと思っています その為、投資や勤めを続けることで収入を得ることも大切だと思っています」

女性は現在も事務パートとして働いているが、当面は働き続けたほうが確かに安心ではある。健康のためにお酒をやめるという方法もあるが、そうもできないのだろう。

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