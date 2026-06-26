「あたかも自分が対応したような報告をされた」患者から感謝された女性の手柄を目の前で平然と横取りしたヤバすぎる主任

職場での頑張りが正当に評価されなければ、モチベーションも下がるものだ。投稿を寄せた宮城県の40代女性は、かつてクリニックに勤務していた頃、上司に手柄を横取りされた経験があるという。

女性はある日、丁寧な患者対応をきっかけに、周囲から高く評価される機会があった。

「患者の対応で私が患者から感謝された事があり 患者も周りのスタッフに私の事をすごい良いスタッフだと言ってくれた時に主任がいて」

「あたかも自分が対応したような報告を」

せっかくの嬉しい出来事だったが、その場に居合わせた主任がやばかった。主任は女性の成果を目の当たりにし、思いもよらない行動に出た。

「主任が事務長にこういう患者がいて、こういう対応で感謝されたとあたかも自分が対応したような報告をされた」

女性はこの時の体験を「主任に仕事の成果を奪われた」と書いている。

周りのスタッフや患者という目撃者がいるにもかかわらず、平然と嘘の報告をした主任。下で働く人はウンザリしてしまうだろう。

※キャリコネニュースでは「仕事がアホらしくなった瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/XT14ZAA1