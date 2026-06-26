面接で「ここで帰ってもいい」3回も言われる異常事態　帰れずに残った女性「選択を誤った」と後悔

採用面接にわざわざ足を運んで、いきなり帰るよう促されたら誰でもパニックになるだろう。

投稿を寄せた神奈川県の30代女性（クリエイティブ）は、かつて受けた不動産関係の一次面接で信じられない経験をした。部屋に通されて掛けられた第一声が「ここで帰ってもいい」だったという。

参加者は女性ともう1人の男性がおり、さすがに何も聞かずに帰るのはと思い、面接を続けてもらうことにした。しかし、面接官の奇妙な言動はこれで終わらなかった。

「私はここでも帰るとは言えませんでした」

その後、企業の説明があったのかもしれないが、女性はよく覚えていないという。しばらくして、またもや「ここで帰ってもいい」と言われたからだ。

「男性の参加者は、その時点で帰ったのですが、なんとなく、勇気が出なかったか空気に飲まれたか、あるいは何かあるのかなと考えすぎたか、私はここでも帰るとは言えませんでした」

謎の揺さぶりをかける面接官の意図がわからず、その場に留まってしまったようだ。

「その後もやはり話は続いた気がしますが覚えておらず、そしてまたも『ここで帰ってもいい』があり、私も帰ることにしました」

「未だに選択を誤ったという後悔もあります」

女性いわく、当時は2010年卒組の就職活動期で、リーマンショック後のいわゆる「供給過多な時期」だった。買い手市場をいいことに、就活生を振り回すようなやばい面接がまかり通っていたようだ。女性は当時を振り返り、こう怒りをぶつける。

「採用する気がないならそもそも面接に招きませんよね。その日は他にも受けられる企業があったので、未だに選択を誤ったという後悔もあります」

変な圧迫面接で志望度を試すつもりだったのかもしれないが、他社を受けられたはずの時間を奪われた側からすれば、ただの時間の無駄でしかなかったと言えそうだ。

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