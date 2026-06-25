サーキットのピットで、レースマシンがスタンドに載せられている光景を見たことがある人も多いだろう。

あれこそが、整備やタイヤ交換を効率良く行うための「メンテナンススタンド」だ。

レーシングシーンで活躍するイメージが強いアイテムだが、実は街乗りバイクの日常メンテナンスや洗車でもその便利さを実感できる。車体を安定して保持できるため、チェーン清掃やホイール洗浄、保管時の負担軽減など、多くのメリットがあるのだ。

そんなメンテナンススタンドを手がけているのが、国内メーカーのJ-TRIP（ジェイトリップ）。

レース現場でも高い支持を集めるブランドだが、中でも初心者でも扱いやすく、日常メンテナンスにも最適なのが「フロントスタンド JT-1162」と「ショートスタンド JT-125」だ。

今回は、これからスタンドデビューしたい人にもおすすめできる、この2モデルを紹介していこう。



ステム支持タイプでフロントまわりをしっかりリフトアップ

『フロントスタンド JT-1162』

メンテナンススタンドというとリヤ用を思い浮かべる人が多いが、フロント用を導入することで整備効率はさらに向上する。

そんなフロントメンテナンスを強力にサポートしてくれるのが、J-TRIPの「フロントスタンド JT-1162」だ。

このスタンドは、ステアリングステム下部の穴を利用して車体前側を持ち上げるタイプ。

フロントタイヤを完全に浮かせることができるため、ホイール清掃はもちろん、フロントフォークの脱着や足まわり整備まで幅広く対応できる。

フルカウル車やスーパースポーツにも対応

JT-1162は、フルカウル車やスーパースポーツモデルでも使いやすい設計が特徴。

車種に合わせたアダプターカラーを使用することで、幅広いモデルへ対応できる。

メッキフロントスタンド：JT-1162PT

価格：45,210円（税込）

また、高さ調整機構も備わっているため、車両ごとの違いにも柔軟にフィット。

プロメカニックやレース現場でも支持されているのは、こうした扱いやすさと安定感が理由だ。

『フロントスタンド JT-1162』の使用方法はシンプルで扱いやすい

使用時は、まずリヤスタンドを掛けて車体後方を安定させる。

その後、ステアリングステム下部へ専用シャフトを差し込み、スタンドをセット。

あとはレバーをゆっくり下げるだけで、テコの原理によってフロント側がスムーズにリフトアップする。車体をしっかり支えながら持ち上げられるため、安心感も高い。

装着後はフロントタイヤが完全にフリーになるため、ホイール脱着やブレーキメンテナンス、フロントフォーク整備なども効率良く行える。

さらに、サイドスタンド状態より省スペースで保管できるため、ガレージ内での取り回し向上にも役立つ。

愛車をしっかりメンテナンスしたいユーザーにとって、頼れる1本と言えるだろう。

価格：31,240円（税込）

カラー：レッド、ホワイト、ブラック、ライムグリーン、オレンジ

初めてのリヤスタンドにもおすすめの定番モデル

『ショートスタンド JT-125』

メッキショートスタンド：JT-125PT

価格：25,740円（税込）

リヤメンテナンススタンドは、チェーン清掃や注油、リヤホイールまわりの洗車など、愛車メンテナンスを快適にしてくれる便利アイテムだ。

しかし、初めて使う人の中には「うまく掛けられるか不安」「車体を倒してしまいそう」と感じる人も少なくない。

そんなユーザーにも扱いやすいモデルとして人気なのが、J-TRIPの「ショートスタンド JT-125」だ。

J-TRIP定番のリヤスタンドでありながら、コンパクト設計を採用。

軽量で取り回ししやすく、収納時も場所を取りにくいため、自宅ガレージはもちろん、トランポへの積載にも向いている。

受け交換で幅広い車種に対応

スタンドには、車両に合わせて別売りの受け具をセットして使う。

JT-125は、さまざまな受けパーツへ交換できるのが大きな特徴。

〝V受け〟や〝L受け〟、さらには、中空アクスルシャフトにスタンドのずれを防ぐパーツを差し込める初心者向けの〝はじめて受け〟などを組み合わせることで、多くの車種へ柔軟に対応できる。

はじめて受け：JT-104H

価格：5,720円（税込）

L受け：JT-104L2

価格：4,730円（税込） V受け1：JT-107V1

価格：4,730円（税込） ストレート丸ゴム受け（R/Lセット）：JT-1044

価格：4,840円（税込）

対応幅は210～390mm。

幅調整も可能なため、幅広いジャンルのバイクに使用できる汎用性の高さも魅力だ。

また、ローラー付き構造によってスタンドアップ動作もスムーズ。

軽い力でも扱いやすく、安定感のあるリフトアップが可能となっている。

『ショートスタンド JT-125』の使い方はこちらでチェック！

日常メンテナンスから長期保管まで活躍

リヤタイヤを浮かせることで、チェーンメンテナンスやホイール清掃が格段にラクになる。

さらに、長期保管時のタイヤ変形防止やサスペンション保護にも効果的。

サーキットユースだけでなく、普段乗りユーザーにもメリットの大きいアイテムと言える。

価格：18,810円（税込）

カラー：レッド、ホワイト、ブラック、ライムグリーン、オレンジ

愛車メンテのハードルを下げてくれるJ-TRIPスタンド

J-TRIPのスタンドは単なるメンテナンス用品ではない。誰でも安全かつスムーズに作業できることを追求して開発された、“使いやすさ重視”のメンテナンスツールなのである。

製造元である森製作所は、長年にわたりレース現場へ足を運び続け、実際に使用するライダーやメカニックの声を製品開発へ反映。

森社長自身もレース活動に携わっているからこそ、現場で本当に求められる機能や使い勝手が細かくフィードバックされている。

その結果、「この車種には使いやすいが別の車両では使いにくい」といったクセを極力減らし、多くのバイクへ対応できる高い汎用性を実現しているのだ。

メッキロングスタンド：JT-120PT

価格：27,060円（税込）

また、J-TRIPが“made in Japan”にこだわり続けている点も大きな魅力。

海外大量生産に頼るのではなく、設計変更への素早い対応や丁寧な仕上げ、品質管理を徹底することで、常に製品をブラッシュアップし続けている。

特にレースシーンでは、限られた時間の中で素早く確実に作業を行う必要がある。

実際のレース現場でも多数のライダーやメカニックがJ-TRIPスタンドを愛用しており、そんな過酷な環境でも支持され続けているという事実こそ、J-TRIP製品の信頼性の高さを物語っていると言えるだろう。

スタンドに着けられているゴールドのパーツは、ホイール脱着に伴って取り外したアクスルシャフト・ナット・カラー・ワッシャ等を保持しておくためのアクスルシャフトホルダー：JT-R99ALだ。

フロント整備を効率化する「フロントスタンド JT-1162」、そして日常メンテナンスを快適にする「ショースタンド JT-125」。

どちらも、これからメンテナンススタンドを使ってみたいユーザーにこそおすすめしたいアイテムだ。

愛車メンテナンスのハードルを下げ、作業そのものをもっと楽しくしてくれる。

それがJ-TRIPスタンド最大の魅力なのである。

（編集協力：有限会社 森製作所）



