店内で商品を食べる客、注意したら逆ギレ「美味しかったら買おうと思った、万引きでは無い！」 ドラッグストアに現れた迷惑客

スーパーやドラッグストアの現場では、思いもよらないトラブルに出くわすこともある。

投稿を寄せた50代男性は、ドラッグストア業界で働く中で、数々の信じられない客に遭遇してきたという。

特に衝撃的だったのは、会計前の商品を店内で食べているのを発見し、注意した時のことだ。

自動ドア破壊、店員の胸ぐらを掴んでくる客も

注意された客は、悪びれる様子もなくこう逆ギレしたという。

「美味しかったら買おうと思った、私は万引きでは無い！お前は人を侮辱するのか？」

会計前なら普通にアウトだ。男性の職場では他にも、レジ台を蹴飛ばされたり、自動ドアを破壊されたり、店員の胸ぐらを掴んで脅してくるような事件もあったそう。

出禁にした客から「加害予告＆殺人予告」

子供を放し飼いにして商品をオモチャにする親を注意すれば、「客に対して何だその言い方は」と逆ギレされる。あまりに悪質な相手に対しては、男性も警察に通報して出禁にするなどの対応を取ってきた。しかし、出禁にされた腹いせか、さらに嫌がらせがエスカレートするケースもあるようだ。

「出禁にした客から迷惑電話＆脅迫（加害予告＆殺人予告)も受けた事も有ります。幸い名前と電話番号知っていたので警察に相談して対処して貰いました」

やはり迷惑客には毅然とした態度で臨むほかないだろう。

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