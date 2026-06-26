女優の橋本環奈（２７）が、７月２７日から配信されるＡＢＥＭＡオリジナルドラマ「バカンスの法則」（月・水・金曜、後８時）に主演することが２５日、分かった。

「海月姫」「かくかくしかじか」などで知られる漫画家・東村アキコ氏によるオリジナルドラマ。橋本演じる多忙な日々に疲弊した星野緑が、バカンスで訪れた海辺の別荘のミステリアスな管理人・西上と出会って恋に落ち、人生の大切な時間を取り戻していくひと夏の物語を描く。

これまでのＡＢＥＭＡの連続ドラマは週１回の配信が基本で、１話１５分、週３回配信という“変則形式”は史上初。関係者は「気楽に見てもらいたい」と理由を語る。視聴者のライフスタイルが変わり、若い世代を中心にタイパ（タイムパフォーマンス）の重要性が叫ばれる中、視聴しやすい短編ドラマとする一方、１日おきの配信とすることで視聴習慣をつけさせるもくろみもあるとみられる。

これまで数多くのドラマに出演した橋本も「日本ではあまりない新しい試みだなと感じ、お話をいただいた時からとてもワクワクしていました」と期待を抱いている様子。「１話１５分の中に思わずキュンとするシーンや、クスッと笑える要素がギュッと詰まっていて、気楽に見ることができる」と魅力も語った。

西上を演じるのは、２０２４年にＴＢＳ系「Ｅｙｅ Ｌｏｖｅ Ｙｏｕ」で日本のドラマ出演も経験している韓国人俳優のチェ・ジョンヒョプ（３３）。「ドラマをご覧いただいている時間だけでも、日常のストレスを少し忘れ、作品の登場人物たちと一緒にたくさん笑って、時には深く共感しながら、リラックスした楽しい時間を過ごしてもらえたらうれしい」と願った

〇…過去の漫画作品が多数実写映像化されている東村氏だが、今作はオリジナル作品であることに加え、初めて自身で脚本、監督も担当。橋本は漫画好きで、東村氏の作品も読んでいるそうだが、撮影期間を「漫画原作の実写化はよくありますが、先生が温めていた原案を先にドラマ化する形は珍しい。監督と相談しながら一緒にキャラクターを作り上げていくことができ、とても充実した、新鮮な気持ちで挑めました」と振り返った。