巨人の戸郷翔征投手（２６）が今季初の随時掲載コラム「進化」で、復活の兆しを見せている現在の思いを激白した。不調で開幕２軍を強いられたが、１０日の楽天戦（楽天モバイル）で２年ぶりの完封をマークするなど４連勝中。これに満足することなく、白星を積み上げていくことを誓った。チームは２６日からＤｅＮＡ３連戦（横浜）を迎える。

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今季初勝利から４連勝。順調に来ているのは事実ですけど、まだ完成形にはほど遠いと思います。ただ、勝つことが一番僕にとってはいい薬。（自己最多１４奪三振で完封した）１０日の楽天戦のような試合を毎回送れたら一番ですし、三振をああやってたくさん取れたことは個人的にもすごくいいことだと思います。今季もどれだけよくても悪くても、進化を求め続けるのが一番大事なことだと思っています。歩みを止めたら終わりだと思うので。

調子が上がってきたのはやっぱりフォームがよくなったのが一番です。真っすぐが速く見えるフォーム、フォークがより深く落ちているように見えるフォーム、空間の使い方が変わったんじゃないかなっていうのは自分でも感じていますね。体のどこが使えてないとか、映像を見たりしながら試行錯誤してきた中で自分の中で「これだ！」ってものがあって、それを体で表現できるようになったことが結果に結びついた。僕の中ではいい形の正解的なものが見えてきたんじゃないかなと思います。

１軍合流後に（バッテリーチーフコーチの村田）善さんと色々、話をしました。善さんからは「戸郷は何のために（野球を）やってるんだ。今まで何がよかったのか。球速が出たからよかったのか？ そうじゃないだろって、戸郷は戸郷なりの、戸郷だからできることってたくさんある」と言葉をもらって。もちろん選手として成長するためには速い球を投げたいとかそういう思いも必要だとは思います。でも目の前の勝負のために何が必要なのか、駆け引きとか奥行きや高さだったりいろんな幅の使い方がある。投手としてバッターが嫌がることをするのが野球だと思うんです。今できる中での幅の広げ方だったり、投球感覚だったり、言えないこともたくさんあるんですけど、話をしてみて、改めて見えたものがありましたね。

昨年も２度の２軍降格がありながらですけど、結果的に８勝を挙げることができました。ただ去年の勝利は自分の中で、（納得）できた勝利じゃなかった。勝っている中でももどかしさがあって、もちろん勝ちってすごくうれしいものなんですけど、いつもとは違う自分がいて…。今年の勝ち方というのは自分の中で納得して勝ってる勝利だからこそ、「うん、よかった」ってすごく冷静に自分で解釈しているんです。去年は自分自身に自分が喜んでいる姿を見せたかったのかな。なんで勝ったんだろうなって思うこともありました。

自分が全て納得できる試合って少ないと思いますが、そういう試合を増やしていって、勝っていくのがチームの柱となる投手。納得できる勝利が最近は増えてきて「これがこうなったから！」っていう裏付けができてる。

ただ僕はまだまだ満足はできない。１年間ローテを回ってこそだと思うし、もっとより成績を出さないといけないし、より求められていることもわかっています。常に勝ち続けたいなと思うし、連勝を伸ばしたい。また勝てるピッチャーにならないといけないと思います。（巨人軍投手）

◆戸郷の苦闘 ４年連続２ケタ勝利を目指した昨年は開幕投手を務めるも、不調による２軍降格を２度経験。８勝９敗、防御率４・１４に終わった。ＤｅＮＡとのＣＳ第１ステージ第２戦（横浜）に先発。初回に味方が５点先制するも、その裏に５失点して３回５失点で降板し、チームは連敗で敗退した。今季は２月の１軍キャンプ途中にリリースポイントの改良に取り組むなど試行錯誤したが、オープン戦３登板で防御率９・００と結果を残せず開幕２軍スタート。５月４日に待望の１軍初登板を果たした。