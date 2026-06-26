サッカー北中米Ｗ杯の１次リーグＦ組第３戦・日本―スウェーデンが２６日に行われる。日本国内で最もスウェーデンと密接な関係を持つ市町村の一つである北海道当別町内にある住宅地「スウェーデンヒルズ」の関係者が、決戦を前にエールを送った。同所を開発した株式会社スウェーデンハウスの担当者は予想スコアについて「３―１で日本ですかね。スウェーデン関係ではあるものの、やはり勝ってほしいのは日本」と胸の内を吐露した。

同町によると、「―ヒルズ」は元スウェーデン大使・都倉栄二氏（作曲家・都倉俊一氏の父）が当別町を訪れた際に「ストックホルム郊外と風景が似ている」と言ったことをきっかけに、１９８４年に開発を開始。今年が開村４２年となる。その後スウェーデンとの交流も始まり、８７年に当別町と同国レクサンド市が姉妹都市提携を締結。同国国王が訪れたこともあり、町内の交流センターは、全国でも数少ないスウェーデンとの交流拠点となっている。２１日には同国の伝統行事「夏至祭」が行われた。同担当者は「スウェーデンヒルズに現在は８４０人の方が在住。外国人の方は１０人ほどです」。スウェーデン人が住んでいるかは「お答えできない」とのことだった。

当別町町役場企画部は「スウェーデンハウスは電柱がなく、電線や電話線をすべて地下に埋められていて、住宅の色も統一感が出るように規制されています」とアピール。スウェーデン戦の予想は「どっちかとかは…。お答えできないです」と板挟み状態だった。（樋口 智城）