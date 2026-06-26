自動車レースのスーパー耐久に参戦している青山学院大が、国内の大学の自動車部として初めてシリーズ第３戦「富士２４時間レース」（富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）に挑戦した。クラス７位、総合１４位で初の完走を果たした。チームはレース経験が豊富な「株式会社ゼロワン」が全面的にバックアップ。青学大からはドライバーを含めた７人の部員がチームをサポートした。“７人の侍”の２４時間の長い戦いを追った。（取材・構成＝今関 達巳、カメラ・橋口 真）

率いる「ゼロワン」が支援 ２４時間を戦い抜き、疲れた体を思い切り伸ばしながらフィニッシュを見届けた部員たちの目に光るものがあった。広報担当の山中さんは「感動でいっぱいです。ゴールして良かったという安堵感とやり遂げたという感情が頭の中を交互に回っています。レースが終わってから寝ればいいかなと思っていたら、気がついたらゴールしてました。もうボロボロです」と笑った。

２年前に青学大創立１５０周年の記念事業としてプロジェクトがスタート。モータースポーツでおなじみのウェッズをはじめ、同校の卒業生である河野初樹副社長が率いるチームゼロワンのスポンサー各社と、セラード珈琲をはじめとした青学ＯＢの企業が支え、今年からスーパー耐久にフル参戦して初めて２４時間レースに挑むことになった。

スタートドライバーを務めた３年生の清水さんは高校時代からレース活動をしており２４時間レースは２度目。「改善しないといけない部分とポジティブな部分があり、改善できたらもっと上位争いができる」と確かな手応えを口にした。

“２４時間の悪魔”も経験した。「なるべく寝るようにしたのですが、気が張っていたので、寝付きが悪いというか、大変でした。寝てもすぐに起きないといけないし、逆に寝るのがきつかった。起きている方が楽という時もありました」と悩みを告白した。

他の部員も不眠不休の戦いだった。一人だけつなぎ姿の山田さんはピット作業を手伝った。「寝ることができない環境だったので、きつかったです。ピット作業では給油の時にコックを開けたり、クルマの清掃などを手伝いました。タイヤ交換はまだですけど、今後はいろんな仕事が出来たらいいなと思います」。ドライバー志望の吉川さんは「プロの方の中に入るので難しい部分はありましたけど、いろいろ話し合っていって、出来るようになりました。学びの多い時間でした」と振り返った。

部員たちの姿を見ていた河野副社長は「スーパー耐久に挑戦したいという意志を持った学生が志願してチーム編成が行われました。彼らのやる気と生き生きした表情を見て、うれしく思いました」と目を細めていた。

青山学院大 薦田博・常務理事「各大学が色々なスポーツに力を入れている中でスーパー耐久に初参戦するのは大きなチャレンジですし、“校友サービス”という利点もあります。大学駅伝には出雲、伊勢（全日本）、箱根と大きなレースがあり、その地域で校友が集まって声援を送ってくれます。スーパー耐久は宮城から大分まで６地域で開催。開幕戦のモビリティリゾートもてぎでは栃木・宇都宮からバスをチャーターして集まってくれました。サーキットには子供さんが遊べる施設もあり、家族で応援に来てくれます。部員にはこの活動を通して学んでほしいことがあります。レースはドライバーがうまければ勝てるという訳ではありません。メカニックがミリ以下の単位で調整するなど、それぞれの持ち場で自分の立場も守りながら仕事をしています。その積み重ねで一つのレースができる。その経験は人格形成に役立つと思っています」

◆青山学院大自動車部 １９３１年創部、２０２６年に９５周年を迎えた伝統のクラブ。主な活動としては全日本学生自動車連盟が主催する「全日本学生ダートトライアル選手権大会」や「全日本学生ジムカーナ選手権大会」などに出場。今年からはスーパー耐久シリーズ（全７戦）にもフル参戦している。