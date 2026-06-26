今週の函館は２４日早朝に、お客さんが競馬場で実際に見ることができる公開調教が行われました。実は調教の合間に時間があり、観客席にお邪魔して、ファンの方と一緒に調教を見ました（笑）。多くの方が喜んでくれたようで、本当に良かったです。

以前は、公開調教で皆さんと身近に接する機会があったんです。それがいつの間にか少なくなってしまい…。こういう企画ができるのは滞在競馬の大きな魅力の一つだと思うんですよね。だからこそ、もっと皆さんが楽しめるような形にできないものか、と。まして、開催日数も決して多くないローカル競馬ですから。声がかかればできる限り協力したいと思っていますし、もっと盛り上げられればと思います。

函館記念はノースブリッジの引退で残念ながら乗れませんが、前日メインの青函Ｓではロードフォアエースに騎乗します。体はお父さんのロードカナロアに似ていますし、もっと走れそうな馬なんですけどね。今回はブリンカーやメンコ（覆面）などをすべて外して、自然に近い状態でのびのび走らせたい。眠っている力を引き出せればと思います。（ＪＲＡ騎手）