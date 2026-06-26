設楽統×風間俊介、シンガポール旅参戦も4時間半で帰国 前田敦子も驚き「ちょっとすごすぎて引いちゃいました」
俳優・風間俊介が、きょう26日放送の日本テレビ系バラエティー『沸騰ワード10 2時間スペシャル』（後7：00〜）に登場。風間おなじみの“航空業界に取り憑かれた”航空旅に出演し、番組MCバナナマン・設楽統とともにシンガポール旅に挑戦する。
【番組カット】NiziUら豪華ゲストも集結！
設楽が同企画に参戦するのは、番組開始11年目にして初めて。滞在時間わずか4時間半という超弾丸スケジュールの中、シンガポールならではの絶景名所や現地でしか味わえない絶品グルメを楽しみ尽くす。風間といえば、同企画でたびたび猛烈な食べっぷりが話題に。今回は風間についていくため、お腹を空かせてやってきたという設楽も「これは相当うまい！食べたかったど真ん中」と大感激し、行く先々で写真を撮りまくるなど大満足の旅に。
さらに羽田空港のJALラウンジには、風間と14年来の親交がある俳優・鈴木福が“弟子入り”を志願して登場。サクララウンジの新メニューのほか、限られたステータス保持者のみが足を踏み入れることができるファーストクラスラウンジで「ラウンジグルメ史上最高傑作の一品」を味わう。
スタジオには、映画『口に関するアンケート』で主演を務める板垣李光人、新水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』に出演の前田敦子、そして『THE MUSIC DAY』に出演するNiziU・MAKOとRIMAら豪華ゲストが登場。前田も風間の規格外の食べっぷりに「食べた気になるくらいすごく食べてくださる…。ちょっとすごすぎて引いちゃいました（笑）」と驚きをみせる。
【番組カット】NiziUら豪華ゲストも集結！
設楽が同企画に参戦するのは、番組開始11年目にして初めて。滞在時間わずか4時間半という超弾丸スケジュールの中、シンガポールならではの絶景名所や現地でしか味わえない絶品グルメを楽しみ尽くす。風間といえば、同企画でたびたび猛烈な食べっぷりが話題に。今回は風間についていくため、お腹を空かせてやってきたという設楽も「これは相当うまい！食べたかったど真ん中」と大感激し、行く先々で写真を撮りまくるなど大満足の旅に。
スタジオには、映画『口に関するアンケート』で主演を務める板垣李光人、新水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』に出演の前田敦子、そして『THE MUSIC DAY』に出演するNiziU・MAKOとRIMAら豪華ゲストが登場。前田も風間の規格外の食べっぷりに「食べた気になるくらいすごく食べてくださる…。ちょっとすごすぎて引いちゃいました（笑）」と驚きをみせる。