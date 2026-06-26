【W杯2026】FIFA会長、試合中の水分補給タイム“収益”に言及「追加の収入は一切ない」
FIFAは24日、公式サイトを更新。開催中の「サッカー FIFAワールドカップ2026」で初導入された、水分補給のための「ハイドレーションブレイク」での“収益”について、ジャンニ・インファンティーノ会長の言葉を公表した。
【映像】FIFAスタッフもごみ拾い！ 世界に広がる日本サポーターの行動
同大会の現状について「満員のスタジアム、熱狂的な雰囲気、そしてスリリングなサッカーが実現している」などと絶賛。また、今大会から初めて、全試合を対象に導入された、水分補給のための「ハイドレーションブレイク」について、「主な（導入）理由は暑さ」と説明。「39日間にわたって開催され、各チームがその39日間で最大8試合を戦う可能性のある（FIFA）ワールドカップのような大会では、休息を取ることが非常に重要であることも理解しなければなりません」と説明した。
また、FIFA側は中断したことにより「全く何も得ていない」と説明。「すべての商業契約は事前に締結されているため、FIFAにとって追加の収入は一切ない」とし、「我々にとって財政的な問題ではない。我々にとっては純粋にスポーツ上の問題だ」と伝えた。
「ハイドレーションブレイク」は、前半、後半いずれも22分が経過した時間帯に3分間行われ、各ハーフ終了時のアディショナルタイムに追加される。
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同大会の現状について「満員のスタジアム、熱狂的な雰囲気、そしてスリリングなサッカーが実現している」などと絶賛。また、今大会から初めて、全試合を対象に導入された、水分補給のための「ハイドレーションブレイク」について、「主な（導入）理由は暑さ」と説明。「39日間にわたって開催され、各チームがその39日間で最大8試合を戦う可能性のある（FIFA）ワールドカップのような大会では、休息を取ることが非常に重要であることも理解しなければなりません」と説明した。
「ハイドレーションブレイク」は、前半、後半いずれも22分が経過した時間帯に3分間行われ、各ハーフ終了時のアディショナルタイムに追加される。