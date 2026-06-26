西野未姫が自身のYouTubeに「【1歳6ヶ月】おしゃべりが上達！頑馬の世話を真似するようになりました【育児Vlog】」を更新。おしゃべりとお世話が上達し、ツンデレな一面も出てきた長女・にこりちゃんの1歳6カ月成長記録を明かした。

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西野のYouTubeでは、夫でお笑い芸人・極楽とんぼの山本圭壱の間に2024年10月17日に誕生した第1子となる長女・にこりちゃん、そして2026年5月13日に誕生したばかりの第2子となる長男・頑馬くんの育児・成長記録や家族の日常を捉えたvlogを随時配信している。今回は、頑馬くんを山本家に迎えて数日、そんな環境の変化の中でおしゃべりが急激に上手になったり、弟の頑馬くんのお世話を真似するようになったりと、わずか1歳6カ月にこりちゃんの「お姉ちゃん」としての成長や日々の変化が語られるといった内容になっている。

動画は哺乳瓶を持ったにこりちゃんが頑馬くんに飲ませようとするシーンからスタート。西野はにこりちゃんの1歳6カ月の成長ぶりについて、「公園行く」「ミルク飲む」「ママおいで」など、2つの単語を繋げた2語文でおしゃべりができるようになったことや、スマホをスクロールするようになったこと、すごく食べるようになったこと、大人の言葉、保育園で習ってきたと思われる歌をそのまま真似して喋るようになっただけでなく、アンパンマンの多種多様なキャラクターを自ら進んで認識して名前を呼べるようになるという目覚ましいおしゃべりの上達ぶりが明かされている。

また、これまでずっと夫婦で心配し続けていにこりちゃんの肌荒れ問題については、医師の正しい指導のもとでステロイドを塗る回数を徐々に減らしていく塗り方を実践し、朝晩の保湿を徹底したことで良くなってきたと視聴者に報告。

現在の悩みは「ご飯問題」で、子供用ではなく大人のグラノーラが好きだったり、一瞬だけ見えたポテトフライを見逃さなかったり、大人の食べ物に興味を持って食べてしまい、栄養バランスや幼児食のレパートリー、またそばを何歳から食べていいのかのタイミングなどに悩んでいると視聴者にアドバイスを求めた。

お姉さんとしての自覚が芽生えるのとともに、反抗する態度を時折見せるなど自我目覚めてきたにこりちゃん。ただ1歳6カ月でここまでの会話や言葉を理解して行動する急成長ぶりに驚くばかりで、ちょっとした間や「あたし」などの言葉が父親の山本の面影も見えるところが実に可愛らしく、次回の更新でどこまで成長しているのか楽しみだ。

コメント欄には「けいちょんは良いパパですね」「パパの影響すごい！」とよく話すようになったにこりちゃんに驚きのコメントが多く寄せられている。

（文＝本 手）