ブラジル国内で高まる“対日本”警戒論 よぎる昨年10月の悪夢 2006年W杯で粉砕した「当時のチームとはまるで別物だ」【W杯】
ヴィニシウスら強力な攻撃陣を擁するブラジル。日本が2位通過した際にぶつかる相手だ(C)Getty Images
北中米ワールドカップ（W杯）は各グループ第3節のゲームが行われており、続々とトーナメント出場国が決定している。現地時間6月24日には、グループCでブラジルがスコットランドを相手に3-0で勝利し、1位通過を決めた。
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大会初戦となったモロッコとのゲームこそ1-1で引き分けたものの、続くハイチ戦を3-0と圧勝し、スコットランド戦でも快勝、サッカー王国としての実力を示した。そして、ブラジルが順当に1位通過を決めたことで、次なる関心はトーナメント初戦に向けられている。ブラジル国内各メディアは、対戦相手国が勝ち上がってくるグループFの行方に注目。現在、グループ2位につける日本代表についてもさまざまな見解を示している。
このまま日本が2位通過となった場合、32強でのブラジル対日本の試合が決定する。25日のグループF第3節、オランダ対チュニジア、日本対スウェーデンの結果次第ではあるものの、日本の2位通過は十分考えられるパターンと言えるだろう。
ブラジルのトーナメント初戦の相手について、現地メディアでもすでに議論の声が上がっている。現地紙『Repórter Diário』は自国代表の1位通過決定を受け、対戦の可能性があるグループFの3か国に言及。同メディアは、「それぞれ、ブラジルにとっては『苦手な相手（オランダ）』『近年苦戦を強いられている相手（日本）』『最も対戦経験の多い相手（スウェーデン）』という特徴を持っている」などと主張している。
その上で、日本に対する印象では、「ワールドカップでは2006年大会の一度だけで、その時はブラジルが4-1で勝利した。しかし、現在の日本チームは当時とはまるで別物だ」と指摘。続けて、「2022年大会以降、ドイツ（2度）、スペイン、イングランド、そしてブラジルまでも撃破。ブラジルには昨年10月、カルロ・アンチェロッティ監督体制の初期に3-2で勝利している」と振り返る。
また、チームを率いる森保一監督の手腕も高く評価しており、「就任8年目となるモリヤス監督は、日本代表に勝者のメンタリティーを根付かせ、それが強豪国撃破につながっている」などと分析している。
他にも、ニュースサイト『Diário do Estado』では、ブラジルの具体的な戦い方を展望。オランダ、日本、スウェーデンとの対戦に向け、「ブラジルは対戦相手それぞれの特徴を踏まえる必要がある」と訴えながら、「組織力と堅守を誇るオランダは手強い相手となり得る一方、日本とスウェーデンはそれぞれ異なるプレースタイルを持っており、その特徴を攻略の糸口にできる可能性もある」と分析している。
やはり、ブラジル国内でもグループFへの注目度はこれまで以上に高まっていることは間違いないようだ。その中でも現地メディアによる”対日本“への評価も興味深い。いずれにせよ、初戦の相手を待ち受けるカナリア軍団にとって、ここからの戦いは王国復活への道のりとなることも間違いないだろう。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]