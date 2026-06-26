ピンクの電話、清水よし子（67）が25日、インスタグラムを更新。サッカーW杯（ワールドカップ）北中米大会1次リーグ第3戦日本−スウェーデン戦の現地観戦のため、渡米したことを報告した。

「りーちゃんの旦那さんのりょうくんとご両親はメキシコでの日本対チュニジアの試合も観られたので、到着1時間差くらいでダラスで合流出来ました」と、まな娘りーちゃん夫婦らとの合流を報告。

「りょうくんがUberで大きなタクシーの手配をしてくれたので一緒にホテルに行けました」などとしつつ、ホテルのロビーに展示されたサッカーボールをシュートするポーズや、現地で楽しんだ中華料理の写真などを公開。「熱々の小籠包、ハフハフしながらサッカーの予想しながら美味しかったです」と続け、「明日の日本対スウェーデン、イケイケどんどん出ますよーに」と期待を寄せた。

この前日には「サッカーワールドカップ日本対スウェーデンを観るために私1人でダラスに向かってます。ダラスでりーちゃんの旦那さんと旦那さんのご両親、そしてりーちゃんのお友達と合流です」と投稿。現地で「たっぷり時間があったので、とりあえず、コーヒーとサラダを買って食べてます。何気に日本円に換算したら目ん玉飛び出ました」と物価高への驚きをつづっていた。