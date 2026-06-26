グラビアアイドルの三田悠貴（28）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。雑誌のグラビアショットを投稿した。

「えっと虹を全部回収したらこうなりました 初めて挑戦した衣装どうかな？」とつづり、虹をデザインしたカラーのひもビキニ水着姿を公開。ビル屋上での撮影動画では96センチのバストを左手でギュッと寄せて強調する場面もあった。

さらに「この衣装個人的にすきっ」と上半身は体の前面部分しか布がない衝撃的なキラキラ衣装ショットもアップ。あらわになったヒップやバストを揺らした撮影動画も公開し「デジタル写真集『体温を感じて』みてくれた〜？」と問いかけた。

また、別の投稿では「じゃん！！どっデカい鯛釣りました 今週の#軽トラ女子四国一周旅は徳島で人生初の釣りに挑戦 釣り上げた瞬間のリアクション、ぜひ注目してみてほしいです」とレギュラー出演する「#道との遭遇」で大きな鯛を釣り上げたショットなども披露した。

ファンやフォロワーからも「コレまたカワイイですネ…」「待ち受けにしても良いですか？レベル」「神が与えしボディ」「凄い」「刺激強め」「ちょっとヤバイでしょ」「ほとんど見えちゃってるね〜」「更に大きくなってない！？」「たまらない」「カッコかわいい」「お美しさ満点」などのコメントが寄せられている。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。バストは96センチのGカップ。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。