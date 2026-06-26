タレント稲村亜美（30）が25日、インスタグラムを更新。オーストラリア・シドニーでサッカーワールドカップを観戦した様子を公開した。

投稿では、ニュージーランドに続いてシドニーを訪れたことを報告。青い日本代表ユニホームを着用してスポーツバーで観戦する写真などを公開し、「友達と行きたいところにいってシドニーの街を満喫！途中ではワールドカップをスポーツバーで観戦しました」とつづった。土地勘があったおかげで日本戦を上映する会場を見つけられたといい、「わたしも友達も土地勘があるので難なく日本戦やってるところを見つけられてよかった」と安堵の様子も明かした。

今回が人生初のサッカーユニホーム購入だったとも打ち明け、「考えてみると初めてサッカーユニホームを購入しました。野球のユニホームはあんなにたくさんあるのに、、笑」と振り返り、「応援の熱があがりました」と報告した。「明日の試合も応援できるの楽しみだーー」と日本代表への熱い思いを記した。

また、スポーツバーで隣に座った老紳士に写真を撮ってもらったエピソードも紹介。「隣に座ってたおじいさんがご好意で撮ってくれました。日本が勝って喜んでくれて嬉しかった」と心温まるひとコマを伝えた。