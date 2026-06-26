お笑いコンビ「チョコレートプラネット」長田庄平（46）と松尾駿（43）が25日深夜に放送された日本テレビ系「プロは10秒で見抜く」（深夜0・09）に出演。女優の本田翼（33）がスカウトされた場所に驚く場面があった。

「スカウトのプロはTikTokから原石を10秒で見抜く!?」として、インフルエンサーのなえなのや、「おひなさま」の愛称で知られるモデルの長浜広奈らSNSで人気の若手芸能人が所属する事務所「seju」のマネジャーが紹介され、TikTokでスカウトするさいに注目している点などが明かされた。

このVTR後のスタジオトークで松尾から「ちなみにスカウトですか?」と聞かれた本田は「スカウトです」と大きくうなずいた。「どこで?」と深掘りされると「一番最初は吉祥寺です」と明かした。

このスカウトされた場所に、長田は「吉祥寺で!?」と驚くと、松尾も「吉祥寺!?」と衝撃。本田は「（吉祥寺に）いるんです。（おかしの）まちおか前あたりで」と詳細を告白。長田は「えぇ!?おかしの?えぇー!?あそこ?」とびっくりしながらも大笑いした。