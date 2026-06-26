スズキの“免許不要”で乗れる「ミニ軽トラ」に反響殺到！

近年、高齢ドライバーによる交通事故の対策として、「運転免許証の自主返納」が広く呼びかけられています。

しかし、公共交通機関が乏しい地域に住む人々にとって、免許を手放すことは日々の買い物や通院といった生活の足を奪われることを意味しており、安全な移動手段の確保は避けることのできない社会課題でもあります。

【画像】超カッコイイ！ これがスズキ新型「ミニ軽トラ」です！（27枚）

そんな現代の悩みを解決する“画期的な乗り物”として期待されているのが、スズキが開発を進めているのが、1人乗り電動四輪モビリティの新型「スズカーゴ」です。

同車は、2023年の「ジャパンモビリティショー」でコンセプトカーとして初公開され、現在も市販化に向けた実証実験や改良が重ねられているモデル。

車体のサイズは全長1900mm×全幅600mm×全高1000mm（ミラー除く）と、自転車とほぼ変わらない非常にコンパクトな寸法に収められています。

新型スズカーゴの最大の魅力は、2023年7月の法改正で新設された「特定小型原動機付自転車」という車両区分に適合するように設計されている点です。

これにより、16歳以上であれば運転免許証がなくても公道を運転することができ、ヘルメットの着用も努力義務にとどめられています。

まさに、免許を返納した後の高齢者が再び自由に行動するための足として、最適な条件を兼ね備えているのです。

現在普及している特定小型原付といえば「電動キックボード」が主流ですが、新型スズカーゴは安定性に優れた“四輪構造”を採用しているのが特徴。

停車中も自立するため、二輪車のようにバランスを崩して転倒するリスクが極めて低く、筋力が低下した高齢者でも安心して乗車できます。

また、車体後部には最大30kgまでの荷物を積載できるフラットな荷台が備わっており、まるで「ミニ軽トラ」のような高い実用性も魅力です。

操作系にも工夫が凝らされており、バイクのように手首をひねってアクセルを開けるのではなく、親指で軽くレバーを押し込むタイプのスロットルを採用。

これによって長時間の運転でも手首が疲れにくく、さらに狭い道での方向転換を助けるバック機能も標準で装備されています。

パワーユニットは電動モーターで、最高速度は時速20kmに設定されています。

そんな新型スズカーゴは、基本的には車道の左端などを走行しますが、走行モードを切り替えて最高速度を時速6km以下に制限すれば、一部の歩道を通行することも法律上認められており、目的に合わせた柔軟な移動が可能です。

こうしたスズカーゴの実用的なパッケージングに対し、インターネット上では日々様々な層から多くの意見が寄せられています。

とくに目立つのは肯定的な反応で、「免許を返納して引きこもりがちだった祖父母に最高だ」「外出用にぜひプレゼントしたい」といった声や、「これなら転んでケガをする心配がないから家族としても安心」といった、高齢の家族を持つ人々からの熱い期待の声です。

さらに、「近所に買い物に行ったり農作業の道具を運ぶ程度なら、維持費のかかる軽トラはもう手放してもいいかも」「これあればもうクルマ買わなくて良いかな？」など、日常の便利な道具として自動車より手頃な存在だと高く評価する意見も多数見受けられます。

一方で、「いくら時速6kmとはいえ自転車サイズの四輪車が歩道を走ってくるのは少し怖い…」という安全面を懸念する指摘や、「バッテリーを搭載している以上、実際の販売価格はそう安価にはならないのでは？」「めちゃくちゃ欲しいけど高額になるのか心配」と懸念する冷静なコメントも一部存在します。

しかし全体を通して見れば、高齢者の移動問題を解決する前向きなモビリティとして歓迎するムードが広がっているようです。

このように、人々の生活に密着したクルマづくりを得意とするスズキらしい、優しさと実用性が詰まった新型スズカーゴ。

日本の交通環境における新たな選択肢として、この小さな四輪モビリティが街中で活躍する日が待ち望まれています。