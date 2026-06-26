「めちゃくちゃ速い」長友佑都が名指ししたスウェーデンのアタッカーは？ヨケレスでもイサクでもなく…【W杯】
日本代表は現地６月25日に行われる北中米ワールドカップのグループステージ第３節で、スウェーデンとダラス・スタジアムで対戦する。
日本としては、アレクサンデル・イサク（リバプール）、ヴィクトル・ヨケレス（アーセナル）という世界的アタッカーを擁す相手の攻撃に警戒したい。
ここまでまだ出番がない39歳のDF長友佑都は、「しっかり止めるコンディションは作ってきたんで、自信があります」と強調する。
「自分が左サイドでもし出たら、途中か、先発で来るかわかんないですけど、（アントニー・）エランガですかね、めちゃくちゃ速い選手もいますし、世界的にも強力なツートップがいるんで。出たら止めるイメージはしっかりできています」
大ベテランが名指ししたのは、１−５で大敗した第２節のオランダ戦で、途中出場ながら一矢を報いるゴールを決めたニューカッスルの快足FWだった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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日本としては、アレクサンデル・イサク（リバプール）、ヴィクトル・ヨケレス（アーセナル）という世界的アタッカーを擁す相手の攻撃に警戒したい。
ここまでまだ出番がない39歳のDF長友佑都は、「しっかり止めるコンディションは作ってきたんで、自信があります」と強調する。
「自分が左サイドでもし出たら、途中か、先発で来るかわかんないですけど、（アントニー・）エランガですかね、めちゃくちゃ速い選手もいますし、世界的にも強力なツートップがいるんで。出たら止めるイメージはしっかりできています」
大ベテランが名指ししたのは、１−５で大敗した第２節のオランダ戦で、途中出場ながら一矢を報いるゴールを決めたニューカッスルの快足FWだった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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