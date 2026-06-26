森保J 2021年6月から欧州チームに8勝2分け10試合連続で負けなし スウェーデンのとの対戦成績は1勝3分1敗【サッカーW杯】



サッカー日本代表・森保一監督（c）SANKEI

サッカー日本代表の森保一監督は6月24日（日本時間25日）、ワールドカップ（W杯）北中米大会で3大会連続でのノックアウトステージ進出がかかるスウェーデン代表とのF組最終戦へ向けて前日会見に臨み、「勝つことを考える。1位通過を目指したい」と抱負を述べた。

【試合速報】グループF 日本 vs スウェーデン｜FIFAワールドカップ（サッカーW杯）2026 北中米大会

日本代表は初戦でオランダと2-2で引き分け、第2戦でチュニジアに4-0の快勝と好調な滑り出しで、グループ最終戦を前に勝ち点4でF組首位のオランダと並び、得失点1差で2位につけている。

対戦相手のスウェーデンは2戦目でオランダの攻撃陣を抑えられずに1-5と敗れたが、初戦ではチュニジアに5-1と大勝。

FWアレクサンダー・イサク（リバプール）、FWビクトル・ギェケレシュ（アーセナル）が1ゴールずつを挙げ、MFヤシン・アヤリ（ブライトン）が先制を含む2得点などで得点を重ねた。

オランダ戦も敗れたものの、FWアンソニー・エランガ（ニューカッスル）が後半途中出場でオランダの守備陣を抜き去るスピードを活かして得点を決め、1点を返した。

スウェーデンが放ったシュートはオランダの10本に対して16本で、枠内シュートは8本だった。

森保監督はスウェーデンについて「守備陣は堅いし、攻撃はスピードと推進力があって世界的に点が取れるストライカーを擁している」としてイサク、ギェケレシュの名前を挙げ、「そんなに甘い戦いにはならない」と警戒を示した。

日本とスウェーデンの通算対戦成績は1勝3分け1敗で、今回は2002年5月以来の対戦となる。

日本は森保監督の下、2021年6月からここまで欧州チームに対しては8勝2分けと10試合連続で負けがない。



（KK）



＜FIFAワールドカップ（W杯）2026 北中米大会＞

第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。

開催期間：2026年6月11日～7月19日 ※現地時間

グループステージ：6月11日～6月27日

ラウンド32：6月28日～7月3日

ラウンド16：7月4日～7日

準々決勝：7月9日～11日

準決勝：7月14日～15日

3位決定戦：7月18日

決勝：7月19日

・全試合日程（大会スケジュール）

・グループリーグ（グループステージ）

・決勝トーナメント（ノックアウトステージ）