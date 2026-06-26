【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

©️ABCテレビ

真栄田賢探偵の調査した『熊本のテレビを支配する謎のおじさんたち』は、熊本市の女性（29）から。私は熊本県で生まれ育ち、大学進学を機に大阪に移り住んだ。そして３年前、心機一転、故郷の熊本へＵターンしてきたのだが、地元のテレビを見ていて、ある疑問が生まれた。それは、熊本のローカル番組を支配する“おじさんタレント”たちの存在。大阪のローカル番組では、お笑い芸人さんが出演していたが、熊本のローカル番組には、芸人ではなく、なぜかよく出演しているおじさんタレントの方々がたくさんいる。例えば、かめきちさん、まさやんさん、ちんねんさん、英太郎さん、田中洋平さん、上田啓介さん、山内要さん、大田黒浩一さん、高村公平さん、太田弘樹さん、かなぶんやさん、など。パッと思いつくだけでも10人ほどいる。私から見ると、何をしているおじさんか分からないのに、なぜか自然にテレビに出ていて不思議だ。そもそも彼らは、どういうキッカケで熊本のローカル番組に出演するようになったのか？ また熊本県民の皆さんは、その方たちの経歴や正体を知っているのだろうか？ それとも「なんだかよく見るおじさん」として、お茶の間に自然に受け入れられているのだろうか…。ぜひ調査して欲しい、というもの。



©️ABCテレビ

依頼者が特に気になっているのが、かめきちさん、まさやんさん、ちんねんさんの３人。実は、事前に真栄田探偵が３人の写真パネルを持って熊本の商店街で調査を試みたのだが、老若男女ほぼ100％の人が「知ってます」。とそこへ、かめきちさん、まさやんさんが登場。何と、ちんねんさんはTVのレギュラー番組があるためパネルでの出演となった。早速、TVに出ることになったキッカケや収入、所属事務所、人生の秘密まで根掘り葉掘り聞いていく。果たして、そこから見えてきた、彼らの人気の理由とは？！

©️ABCテレビ©️ABCテレビ

6月26日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、永見大吾探偵が調査した『酒飲みじいじの本音を教えて』、真栄田賢探偵の『熊本のテレビを支配する謎のおじさんたち』など、様々な依頼を解決した。

最後までお読みいただきありがとうございます！ この記事は、ABCテレビが運営する記事メディア『ABCマガジン』がお届けしました。

今後のより良い記事づくりのため、簡単なアンケート（約3分）にご協力をお願いします。

アンケートはこちら