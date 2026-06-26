QUADSよりサーキュレーター『EASY FIT AIR（イージーフィットエアー）』が、6月1日より一般販売を開始することが発表された。

【画像あり】ヘッドの先端が簡単取りはずし水洗い 使用イメージ

本製品は、独自のロック機構により前後のガードと羽根からなるヘッド部分を工具不要で着脱できる点を最大の特徴としている。従来製品の多くがネジ止め式であったため、分解と清掃に手間がかかっていた点を解消するもので、汚れが気になった際に取り外して水洗いできる仕様だ。

ほこりが付着したままの運転は、風量低下や騒音の増加だけでなく、カビやハウスダストを室内に拡散させ、呼吸器系のトラブルやアレルギーを引き起こす要因にもなる。さらにモーターへの負荷増大による故障や火災のリスクも指摘されており、メーカーは「お風呂に入るついで」「洗面所を使うついで」に清掃するという習慣化を提案している。

デザイン面では、従来の白や黒のプラスチック製家電が持つ生活感を排除し、木目調を採用した。インテリアと調和するモダンな佇まいを意識した造形となっている。

ラインナップは、直進性のある風で空気を循環させる「サーキュレーター」（QS666）、体を包み込む風を届ける「リビングファン」（QS668）、省スペースで設置可能な「壁掛けファン」（QS670）の3モデルを同時展開。いずれもワンタッチ着脱ヘッドを共通仕様としている。カラーはBW（ブラックウッド）とGW（グレージュウッド）の2色を用意する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）