キュラソーvsコートジボワール スタメン発表
[6.26 北中米W杯グループリーグ第3節](フィラデルフィア)
※05:00開始
<出場メンバー>
[キュラソー]
先発
GK 1 エロイ ローム
DF 3 ユリアン ガーリ
DF 5 シェレル フロラヌス
DF 18 アルマンド オビスポ
DF 20 ジョシュア・ブレネット
DF 24 デベロン・フォンビレ
MF 7 ジュニーニョ バクーナ
MF 8 リヴァノ コメネンシア
MF 10 レアンドロ バクナ
MF 21 タヒス・チョン
FW 9 ユルゲン・ロカディア
控え
GK 25 タイリク ボダク
GK 26 トレヴァー ドーンブッシュ
DF 2 シュランディ サンボ
DF 4 ロション ファン エイマ
DF 23 リーシェドリ バズール
MF 6 ゴドフリート ルメラトゥ
MF 13 タイリース ノスリン
MF 15 アルジャニ マルタ
MF 22 ケヴィン フェリダ
FW 11 ジェレミー アントニース
FW 12 ソンチェ ハンセン
FW 14 ケンジ ゴレ
FW 16 ヤール マルガリータ
FW 17 ブランドリー クワス
FW 19 ジェルバン カスタニール
監督
アドフォカートディック
[コートジボワール]
先発
GK 1 ヤヒア・フォファナ
DF 2 ウスマン・ディオマンデ
DF 7 オディロン・コスヌ
DF 13 クリストファー オペリ
DF 17 ゲラ・ドゥエ
MF 8 フランク・ケシエ
MF 11 ヤン・ディオマンデ
MF 15 アマド・ディアロ
MF 18 イブラヒム・サンガレ
MF 19 ニコラ・ペペ
FW 9 アンジュ・ヨアン・ボニー
控え
GK 16 モハメド コネ
GK 23 アルバン ラフォン
DF 3 ジスラン コナン
DF 5 ウィルフリード・シンゴ
DF 20 エマニュエル・アグバドゥ
DF 21 エバン・エンディカ
MF 4 ジャン ミシェル セリ
MF 6 セコ・フォファナ
MF 25 パフェ・ギアゴン
MF 26 クリスト イナオ ウライ
FW 10 シモン・アディングラ
FW 12 エリェ・ワイ
FW 14 ウマル・ディアキテ
FW 22 エバン・ゲサン
FW 24 バズマナ・トゥレ
監督
エメルセ ファエ
※05:00開始
<出場メンバー>
[キュラソー]
先発
GK 1 エロイ ローム
DF 3 ユリアン ガーリ
DF 5 シェレル フロラヌス
DF 18 アルマンド オビスポ
DF 20 ジョシュア・ブレネット
DF 24 デベロン・フォンビレ
MF 7 ジュニーニョ バクーナ
MF 8 リヴァノ コメネンシア
MF 10 レアンドロ バクナ
MF 21 タヒス・チョン
FW 9 ユルゲン・ロカディア
GK 25 タイリク ボダク
GK 26 トレヴァー ドーンブッシュ
DF 2 シュランディ サンボ
DF 4 ロション ファン エイマ
DF 23 リーシェドリ バズール
MF 6 ゴドフリート ルメラトゥ
MF 13 タイリース ノスリン
MF 15 アルジャニ マルタ
MF 22 ケヴィン フェリダ
FW 11 ジェレミー アントニース
FW 12 ソンチェ ハンセン
FW 14 ケンジ ゴレ
FW 16 ヤール マルガリータ
FW 17 ブランドリー クワス
FW 19 ジェルバン カスタニール
監督
アドフォカートディック
[コートジボワール]
先発
GK 1 ヤヒア・フォファナ
DF 2 ウスマン・ディオマンデ
DF 7 オディロン・コスヌ
DF 13 クリストファー オペリ
DF 17 ゲラ・ドゥエ
MF 8 フランク・ケシエ
MF 11 ヤン・ディオマンデ
MF 15 アマド・ディアロ
MF 18 イブラヒム・サンガレ
MF 19 ニコラ・ペペ
FW 9 アンジュ・ヨアン・ボニー
控え
GK 16 モハメド コネ
GK 23 アルバン ラフォン
DF 3 ジスラン コナン
DF 5 ウィルフリード・シンゴ
DF 20 エマニュエル・アグバドゥ
DF 21 エバン・エンディカ
MF 4 ジャン ミシェル セリ
MF 6 セコ・フォファナ
MF 25 パフェ・ギアゴン
MF 26 クリスト イナオ ウライ
FW 10 シモン・アディングラ
FW 12 エリェ・ワイ
FW 14 ウマル・ディアキテ
FW 22 エバン・ゲサン
FW 24 バズマナ・トゥレ
監督
エメルセ ファエ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります