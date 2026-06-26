[6.26 北中米W杯グループリーグ第3節](ニューヨーク)

※05:00開始

<出場メンバー>

[エクアドル]

先発

GK 1 エルナン ガリンデス

DF 3 ピエロ・インカピエ

DF 4 ジョエル オルドニェス

DF 6 ウィリアム・パチョ

DF 21 アラン フランコ

MF 9 ジョン・イボア

MF 15 ペドロ ビテ

MF 20 ニルソン・アングロ

MF 23 モイセス・カイセド

FW 13 エネル ヴァレンシア

FW 19 ゴンサロ・プラタ

控え

GK 12 モイセス ラミレス

GK 22 ゴンサロ ヴァジェ

DF 2 フェリックス トーレス

DF 7 ペルビス・エストゥピニャン

DF 17 アンヘロ プレシアード

DF 25 ジャクソン・ポロソ

DF 26 ヤイマール・メディナ

MF 5 ジョルディ アルシヴァル

MF 10 ケンドリー・パエス

MF 18 デニル カスティージョ

FW 8 アンソニー ヴァレンシア

FW 11 ケビン・ロドリゲス

FW 14 アラン・ミンダ

FW 16 ヨルディ カイセド

FW 24 ジェレミー アレヴァロ

監督

ベッカセーチェセバスティアン

[ドイツ]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 アントニオ・リュディガー

DF 4 ヨナタン・ター

DF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 5 アレクサンダル・パブロビッチ

MF 10 ジャマル・ムシアラ

MF 17 フロリアン・ビルツ

MF 19 レロイ・サネ

MF 22 ダビド・ラウム

MF 23 フェリックス・ヌメチャ

FW 7 カイ・ハバーツ

控え

GK 12 オリバー・バウマン

GK 21 アレクサンダー・ニューベル

DF 3 バルデマール・アントン

DF 24 マリック・ティアウ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 13 パスカル・グロス

MF 16 アンジェロ・スティラー

MF 20 ナディエム・アミリ

MF 25 アサン・ウエドラオゴ

FW 9 ジェイミー・レーベリンク

FW 11 ニック・ボルテマーデ

FW 14 マクシミリアン・バイアー

FW 26 デニズ・ウンダブ

監督

ユリアン・ナーゲルスマン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります