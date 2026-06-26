エクアドルvsドイツ スタメン発表
[6.26 北中米W杯グループリーグ第3節](ニューヨーク)
※05:00開始
<出場メンバー>
[エクアドル]
先発
GK 1 エルナン ガリンデス
DF 3 ピエロ・インカピエ
DF 4 ジョエル オルドニェス
DF 6 ウィリアム・パチョ
DF 21 アラン フランコ
MF 9 ジョン・イボア
MF 15 ペドロ ビテ
MF 20 ニルソン・アングロ
MF 23 モイセス・カイセド
FW 13 エネル ヴァレンシア
FW 19 ゴンサロ・プラタ
控え
GK 12 モイセス ラミレス
GK 22 ゴンサロ ヴァジェ
DF 2 フェリックス トーレス
DF 7 ペルビス・エストゥピニャン
DF 17 アンヘロ プレシアード
DF 25 ジャクソン・ポロソ
DF 26 ヤイマール・メディナ
MF 5 ジョルディ アルシヴァル
MF 10 ケンドリー・パエス
MF 18 デニル カスティージョ
FW 8 アンソニー ヴァレンシア
FW 11 ケビン・ロドリゲス
FW 14 アラン・ミンダ
FW 16 ヨルディ カイセド
FW 24 ジェレミー アレヴァロ
監督
ベッカセーチェセバスティアン
[ドイツ]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 アントニオ・リュディガー
DF 4 ヨナタン・ター
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 5 アレクサンダル・パブロビッチ
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 17 フロリアン・ビルツ
MF 19 レロイ・サネ
MF 22 ダビド・ラウム
MF 23 フェリックス・ヌメチャ
FW 7 カイ・ハバーツ
控え
GK 12 オリバー・バウマン
GK 21 アレクサンダー・ニューベル
DF 3 バルデマール・アントン
DF 24 マリック・ティアウ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 13 パスカル・グロス
MF 16 アンジェロ・スティラー
MF 20 ナディエム・アミリ
MF 25 アサン・ウエドラオゴ
FW 9 ジェイミー・レーベリンク
FW 11 ニック・ボルテマーデ
FW 14 マクシミリアン・バイアー
FW 26 デニズ・ウンダブ
監督
ユリアン・ナーゲルスマン
※05:00開始
<出場メンバー>
[エクアドル]
先発
GK 1 エルナン ガリンデス
DF 3 ピエロ・インカピエ
DF 4 ジョエル オルドニェス
DF 6 ウィリアム・パチョ
DF 21 アラン フランコ
MF 9 ジョン・イボア
MF 15 ペドロ ビテ
MF 20 ニルソン・アングロ
MF 23 モイセス・カイセド
FW 13 エネル ヴァレンシア
FW 19 ゴンサロ・プラタ
GK 12 モイセス ラミレス
GK 22 ゴンサロ ヴァジェ
DF 2 フェリックス トーレス
DF 7 ペルビス・エストゥピニャン
DF 17 アンヘロ プレシアード
DF 25 ジャクソン・ポロソ
DF 26 ヤイマール・メディナ
MF 5 ジョルディ アルシヴァル
MF 10 ケンドリー・パエス
MF 18 デニル カスティージョ
FW 8 アンソニー ヴァレンシア
FW 11 ケビン・ロドリゲス
FW 14 アラン・ミンダ
FW 16 ヨルディ カイセド
FW 24 ジェレミー アレヴァロ
監督
ベッカセーチェセバスティアン
[ドイツ]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 アントニオ・リュディガー
DF 4 ヨナタン・ター
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 5 アレクサンダル・パブロビッチ
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 17 フロリアン・ビルツ
MF 19 レロイ・サネ
MF 22 ダビド・ラウム
MF 23 フェリックス・ヌメチャ
FW 7 カイ・ハバーツ
控え
GK 12 オリバー・バウマン
GK 21 アレクサンダー・ニューベル
DF 3 バルデマール・アントン
DF 24 マリック・ティアウ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 13 パスカル・グロス
MF 16 アンジェロ・スティラー
MF 20 ナディエム・アミリ
MF 25 アサン・ウエドラオゴ
FW 9 ジェイミー・レーベリンク
FW 11 ニック・ボルテマーデ
FW 14 マクシミリアン・バイアー
FW 26 デニズ・ウンダブ
監督
ユリアン・ナーゲルスマン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります