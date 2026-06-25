ホカが新作ランニングシューズ「クリフトン 11」を発売

「ホカ（HOKA）」が、ブランドを代表するランニングシューズ「クリフトン（CLIFTON）」の最新モデル「クリフトン 11（CLIFTON 11）」を7月1日に発売する。ホカ直営店や取り扱い店舗、および公式オンラインストアで販売する。

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クリフトンは2014年に誕生。アイコニックな厚底ソールによるクッション性と快適性を両立したモデルとして、エントリーランナーからエリートランナーまで、幅広い層をターゲットにアップデートを続けてきた。

新作は、アッパーに上質な肌触りを実現するエンジニアード・ジャカード編みのニットを採用。3Dプリントによるパーツが軽さを損なうことなく足元を支え高い耐久性を発揮するほか、暗い場所での視認性を高めるリフレクターや、タンの動きを抑えるダブルレースロックも備える。ソールには前作のボトムユニットを踏襲し、贅沢なクッショニングとかかとからつま先へのスムーズな体重移動を実現。かかと部分を重点的にサポートする「Active Foot Frame」による着地時の自然な安定感と、ブランド独自の「Meta-Rocker」構造の組み合わせにより、日々のジョギングから長距離のトレーニングまでスムーズな足運びを提供する。

今後、7月から11月までに順次カラー展開を増やしていくとしており、メンズとウィメンズで異なるラインナップを用意する。価格は各1万9800円。

◾️ホカ：公式オンラインストア