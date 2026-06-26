開催中のサッカーW杯北中米大会で、日本代表はきょう26日、1次リーグ首位突破を懸けたスウェーデンとの大一番に臨む。同国と日本のハーフのLiLiCo（55）と、小田井涼平（55）夫婦を本紙が緊急取材。スウェーデンを応援する妻と日本を応援する夫は夫婦げんか！？が始まりそうなバチバチトークを展開。まさかの「ヨーロピアン・サイド・ヘッド・ロック」も飛び出す白熱した“前哨戦”となった。

LiLiCo（以下＝L）日本VSスウェーデンは2023年のなでしこJAPAN以来だね。その時はウチ（スウェーデン）が勝ったよ。今回も負けない！

小田井（以下＝小） あの時は家で見ていたね。LiLiCoの応援が凄かったのを覚えているよ。

L スウェーデン人はめっちゃ応援するの！でも気質的には騒がしい声が得意じゃないから大歓声に囲まれるスタジアムだと選手は緊張しちゃうかなぁ？

小 といっても身長1メートル90近い僕より大きい選手がゴロゴロいる。そんなスウェーデン代表に挑む日本代表が誇らしいよ。

L この日ばかりは夫婦をお休みさせてくださ〜い！

小 家が血みどろになるのは避けたいなぁ。

L ウチのバトルもそうだけど（笑い）、凄く良い試合になるんじゃないかな。絶対話題になるのはキーパーのヤコブ（・ビデルゼッテルストロム）選手。だってイケメンなんだもん。

小 僕はイケメンは好きじゃない！

L 実は私、ここで初めて言うけど、ラジオの仕事があるから家では見られないの。

小 おっ、僕もちょうど地方ロケだ。ということは血の海は避けられたな。ただ申し訳ないけど、日本が1―0で勝つ！LiLiCoの推しは失点しちゃうね！

L 何言ってんの！（ギロリ）

小 いつも家ではこんな感じなんですよ（笑い）。でもこうして夫婦で盛り上がれる大会になってうれしいです。

L もちろん私の心は複雑ですが、やっぱり両チームに頑張ってほしいです！やっぱり円満です、私たち！

◇LiLiCo（リリコ）1970年11月16日生まれ、スウェーデン出身の55歳。映画評論家。18歳の時に歌手を夢見て来日。92年に歌手デビューした。プロレスラーとしても活動し22年に引退。TBS「王様のブランチ」などバラエティーなど多方面で活躍。

◇小田井 涼平（おだい・りょうへい）1971年（昭46）2月23日生まれ、兵庫県出身の55歳。02年に「仮面ライダー龍騎」に出演。その後、「純烈」に加入し10年にデビュー。18年にNHK紅白歌合戦に初出場した。22年末の紅白をもって卒業。現在は俳優業などで活躍中。身長1メートル88。