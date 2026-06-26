スウェーデン戦は平日午前8時試合開始とあって、同大会で中継解説を務める元日本代表の本田圭佑がSNSで「日本中の経営者の皆さん、出勤時間の調整をよろしくお願いします」と呼びかけたところ、各企業が柔軟な対応を見せている。

株式会社「ほぼ日」代表取締役社長・糸井重里氏、GMOインターネットグループ代表・熊谷正寿氏は、社内でパブリックビューイングを行うことを表明。ゲーム会社「レベルファイブ」の日野晃博社長は「試合を見てからゆっくり出社しても、遅刻になりません」とコメント。国内の応援ムードがさらに高まっている。

≪NHKが放送 曽根アナ実況 前回ドイツ戦担当≫スウェーデン戦は午前7時半（試合開始同8時）からNHK総合で放送される。解説を務めるのはこれまでの2試合で多くの語録を残してきた元日本代表MF本田圭佑（40）。実況は同局の曽根優アナウンサー（51）が務める。五輪など多くの国際大会で実況し、前回大会では日本がドイツに金星を挙げた一戦を実況したことでも知られる。オランダ戦で本田との丁々発止で話題を呼んだ小宮山晃義アナ（42）は、現地スタジオから登場。本紙取材では今夏から青森放送局に管理職として異動することが分かっているが、関係者によると「間違いなく決勝戦は小宮山アナでいきます」と大会全日程を全うする予定だ。