2カ月のJRA短期騎手免許（5月2日〜6月28日）で来日中のフランシスコ・ゴンサルベス（36＝ブラジル）は今週11頭の騎乗で有終の美を飾る構えだ。ここまで13勝を挙げたが、「（アルゼンチンで騎乗していた時と比べて）アグレッシブな乗り方ができていない。まだ学ばないといけないことはあるし、変なミスもある」とシビアに自己評価。「なんとか今週15勝まで届かせたい」と最終週2勝をノルマにした。

ラジオNIKKEI賞ではこの日、3分の2の抽選を突破したクカイリモクと初コンビを組む。未勝利戦を勝ち上がったばかりだが、16年ダービー馬マカヒキの半弟という良血。堀師は「いきなりの重賞挑戦だが、能力はある。当日の天候次第では」とコメントした。レース当日（28日）の福島市の天気予報は曇り時々晴れで最高気温29度。活気を失わなければラストデーをJRA重賞初制覇で締めくくるかもしれない。

「福島で騎乗した後はスペインに渡るが、また日本に戻ってくる。（地方競馬の短期免許を取得して）8月から10月まで船橋で乗りたい」と、今後のプランも明かすゴンサルベスは大のサッカーファン。W杯で母国ブラジルが1次リーグC組を首位で突破したとあってアドレナリンは上がるばかり。W杯会場から約1万キロ離れた福島のターフにもカナリア旋風を吹かすか。