日本マクドナルドがX更新

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得し、現役引退した三浦璃来さんと木原龍一さんが世界的大企業のCMに突如、登場した。ファンの間にも衝撃が広がっている。

日本マクドナルドは25日、公式Xを更新。「あの頃も今も、夏といえば」として公開した新CMには、なんと“りくりゅう”の2人が出演していた。

河川敷に座り、ビッグマックを頬張る2人や、自転車を押す木原さんと三浦さんが笑顔で歩く様子も。X上のファンにも反響が広がり、様々な声が上がった。

「りくりゅうのマクドCM、めっちゃ爽やか」

「りくりゅうCM情報でにまにまがとまらん」

「りくりゅうのあの自然な笑顔は確かにこういうCMにはぴったり」

「おお！りくりゅう凄い！ マックのCMにまで登場とは！」

「りくりゅうの快進撃すご」

2人をマネジメントするIMGの公式サイトによると、マクドナルドが“りくりゅう”のスポンサーに名を連ねた。引退後にプロスケーターに転向し、指導者として後進の育成にも意欲を見せている。



（THE ANSWER編集部）