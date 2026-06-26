◇パ・リーグ 楽天2―0西武（2026年6月25日 楽天モバイル）

楽天の前田健太投手（38）が25日、西武戦に先発し、広島時代の15年10月2日の中日戦以来、3919日ぶりにNPBでの勝利を挙げた。国内復帰後7度目の登板で、今季自己最長の7回を同最多114球で3安打無失点に封じた。同学年で親交のある田中将大（現巨人）の代名詞だった「楽天の背番号18」を背負い、日米通算166勝目。ベテラン右腕が同200勝への思いなど、スポニチ本紙に独占手記を寄せた。

まだ1勝。たくさん喜べるわけではないけど、野球人生が終わった時に思い出になる1勝かなと思います。

シーズン中に監督が代わられました。自分がしっかり開幕からローテーションで回っていれば、こういう結果にはなっていなかったかもしれない。責任を感じます。結果が出ず、自分のピッチングを見失っている部分は多かった。基本的に僕はずっとコントロールで戦ってきました。日本に帰ってきて、ちょっとスピードが元に戻り“勝負できるかも”と勘違いしていた部分はある。アメリカで空振りを取れたボールが日本では取れなかったり、その逆もあるのでギャップも埋めていかないといけない。原点に戻って“もう一回コントロール”でやっていこうと思います。

今年は節目のプロ20年目です。広島では高卒2年目から18番をつけました。1年目は2軍でしか投げていないし、一度は断ったんですが、決まっているからと。引退された佐々岡さん（広島前監督）のすぐ後で、18番をつけながら2軍にいることは許されない。自覚を持って1軍でやるんだという強い思いで練習に取り組むことができ、本当に背番号に成長させてもらいました。大切な番号です。

ただ、今回18番をつけるのは凄く迷いました。他のチームで18番が空いていれば、すぐにつけたいと思うかもしれないですけど、楽天にとって田中将大の18番は特別な番号。最初はつけない方がいいという気持ちも9割ぐらいありました。ただ、時間がたつうちに、つけることによってあの頃のように責任やプレッシャーがある中でプレーした方がいいのではないかと。永久欠番ではないし、自分がしっかりと結果を残して、この18番を後輩たちがもっとつけたいと思えるような番号にできるように頑張りたいと思いました。

将大が200勝を達成した姿は凄く刺激になりました。同学年で彼がずっとこの世代を引っ張ってきた。僕も個人的な目標は200勝。それを力に頑張りたい。名球会入りの条件の200勝を減らしてもいいのではという声も聞きますが、僕は反対です。150勝、180勝で、できる人がポンポン出てくるのは違う。時代的に先発ピッチャーが200勝するのが難しいと言われているからこそ、目指す価値がある。まだ近そうで遠い数字なのでコツコツ積み上げていきたいです。

アメリカでの10年間ではさまざまな経験をしました。マイナーへ落ち、マイナスの報道も出る中、何とか見返したいという思いで取り組みました。この年齢でもう一度、ハングリー精神が芽生え、もがいた経験は凄く良かった。勝てなかったり、打たれたりすると不安になり、試合で投げるのが怖くなることはあります。それでもプロ野球選手でいられるのは幸せなこと。もっともっとうまくなりたいという気持ちは変わらないです。

これまで縁がなかった東北でのプレーは新鮮です。イーグルスのために全身全霊で勝利に貢献できるように頑張っていきます。チームは苦しい状況ですが、いつかみんなと一緒に喜び合いたいですね。 （東北楽天ゴールデンイーグルス投手）