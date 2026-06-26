下半身のコンディション不良でリハビリを続けていた巨人の石塚裕惺内野手（２０）が、２６日のファーム・リーグの阪神戦（ＳＧＬ）で２軍に合流することが２５日、決まった。この日はＧ球場室内のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）で西舘と対戦。２打席で安打性１本、１四球と順調な仕上がりを示し、早期の１軍復帰へステップを踏んだ。

石塚らしい逆方向への鋭い打球がネットを揺らした。ライブＢＰの２打席目。カウント１―１から３球目の高め直球をはじき返し、右翼線へ長打性の当たりをかっ飛ばした。大阪遠征の荷出しにユニホームを詰め込んだ後だったため、平山の背番号「６９」を借りて快音を響かせ「（体の状態は）もちろん問題ないです」と、２軍合流への最終調整を万全の形で締めくくった。

４月２５日のＤｅＮＡ戦（横浜）の試合前練習で脚を負傷。当初は復帰まで９〜１０週間の見込みだったが「１か月ぐらいで痛みはほぼなかった」と６月６日に早くもフリー打撃を再開した。「中途半端で戻らないように。再発しないように慎重にやってきました」と万全を期しつつ、負傷から８週間目となる２４日の３軍・スバル戦（Ｇ球場）で早期の実戦復帰となった。

２６日から２軍に合流し、晴れて１軍切符を巡る競争に身を置くことになる。１軍は６月の１６試合で１５通りのオーダーが組まれるなどスタメンが固定されておらず、石塚が割って入るチャンスは十分にある。「しっかり準備したいと思います」と東京Ｄに戻る日へ牙を研ぐ。（内田 拓希）