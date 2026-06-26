「炎天下の中で30分さまよったダラス」が今や“地の利”に。日本代表、２度目の舞台でスウェーデン戦へ【W杯／現地発コラム】
2026年６月25日（日本時間26日）、北中米ワールドカップの日本対スウェーデン戦を現地取材するため、ホテルからスタジアムへ向かった。
ダラス・スタジアムで日本が試合をするのはオランダ戦に続いて今大会２度目。宿泊ホテルも前回と同じだけに、「もう慣れたものだ」と心にゆとりを感じた。
最初に訪れた時はメディア関係者用のエントランスが分からず、炎天下の中を30分ほどさまよった。「助けてくれ」と思っていたところ、心優しい大会関係者がわざわざこちらへ来てくれて、メディア受付の場所を教えてくれた。
今となっては、それも懐かしい思い出だ。２度目となれば、メディアセンターの規模感はもちろん、記者会見場やプレス席の位置も把握している。今回は落ち着いて試合取材に臨めそうだ。
おそらく日本代表も落ち着いて試合に臨むだろう。一度戦ったスタジアムで再びプレーできるアドバンテージは間違いなくある。今大会で初めてダラス・スタジアムに立つスウェーデンより、“地の利”は日本にあるはずだ。
そのアドバンテージを勝利につなげられるか。決勝トーナメントへ弾みをつけるためにも、負けられない一戦となる。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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ダラス・スタジアムで日本が試合をするのはオランダ戦に続いて今大会２度目。宿泊ホテルも前回と同じだけに、「もう慣れたものだ」と心にゆとりを感じた。
最初に訪れた時はメディア関係者用のエントランスが分からず、炎天下の中を30分ほどさまよった。「助けてくれ」と思っていたところ、心優しい大会関係者がわざわざこちらへ来てくれて、メディア受付の場所を教えてくれた。
おそらく日本代表も落ち着いて試合に臨むだろう。一度戦ったスタジアムで再びプレーできるアドバンテージは間違いなくある。今大会で初めてダラス・スタジアムに立つスウェーデンより、“地の利”は日本にあるはずだ。
そのアドバンテージを勝利につなげられるか。決勝トーナメントへ弾みをつけるためにも、負けられない一戦となる。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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