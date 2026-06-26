阪神・高橋が、開幕10連勝で“清き1票”への最後のアピールを期す。

「雨が多いんですけど…。しっかりどんな時でも試合をつくれるようにという感じ」

しどろもどろになることの多い勝利後のヒーローインタビューとは違い、ハキハキと言葉を紡いだ。目下、開幕から無傷の9連勝で6月も月間3戦3勝、防御率1・64。3カ月連続月間MVP獲得の偉業も狙える位置につける。そんな左腕の次回登板予定は、球宴ファン投票締め切り日となる28日広島戦だ。

25日時点で、ファン投票では、1位のヤクルト・山野に1万5000票以上離されている。票数について本人は特段、意識はしていないが、いつも通りのパフォーマンスを発揮すれば、おのずと投票にもつながるはずだ。

「（山野は）めちゃくちゃいいピッチングをいつもしている。左ピッチャーはみんな意識する。何人か意識している人がいる。結果とかは結構見ます」

ファン投票の途中経過は見ないが、代わりに山野を筆頭にライバル左腕たちの結果はこまめにチェックしている。ゲームメーク能力、奪三振力…。実力と飽くなき向上心を併せ持つ男は、常にレベルアップを図っている。

「（前回の）横浜は湿気がすごかった。すごく汗をかくなというあれでしたけど。長いイニング投げられて、また自信になった」

湿気の多い6月も、開幕当初から変わらぬパフォーマンスを発揮。不安要素があるとすれば、もはや長年苦しんできたケガだけだろう。「（不規則な調整となっても）どんな場所でも、どんな時でも、いい人はいいと思う。それは関係ない」。その言葉を、実行に移す。（石崎 祥平）