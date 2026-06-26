「日本の方が上」崖っぷちのスウェーデンで広まる緊張感 対決前に暗雲を立ち込めさせる“差”「勝利の可能性は低い。それぐらい優れた存在だ」【W杯】
日本との一戦を前にかつてないほど緊張感が漂っているスウェーデン(C)Getty Images
運命の大一番をどう戦うか。現地時間6月25日にキックオフを迎える北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組の最終戦で、日本代表と対戦するスウェーデン代表は、自力突破の可能性を睨みながら思考を巡らせている。
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去る6月20日に行われたオランダ代表との第2戦で1-5と大敗を喫したスウェーデン。5-1で制した初戦のチュニジア戦の成果が一気に崩れた。しかし、だ。3位というシビアな状況にはあるものの、日本戦は勝てば自力での決勝トーナメント進出を果たせるだけに、諦めるような段階ではない。
もっとも、国内の論調は依然として厳しいままだ。スウェーデンのサッカー専門メディア『Fotboll Direkt』は「日本に“絶対に勝たなければならない”という試合は、我々の代表にとって厳しい戦いになる」と強調。さらに「スウェーデンが日本に勝利する可能性は低い。それぐらいに彼らは優れた存在だ」とも続けた。
「公平に言って、世界的に見ても、日本の方がスウェーデンよりも“上”という状況はあまり変わっていない。とくに彼らがオランダに対して見せたダイナミックなプレースタイルは、我々にとっては“悪夢”になりえる」
日本がオランダに対して2度のビハインドを追いついた初戦を絶賛する同メディアは、列強国を苦しめる高い機動力に警戒を強めてもいる。
「日本は小柄な選手が多く、一見すると、フィジカル的に弱くも見える。だが、その機動力も凄まじく高い。フリーランニング、プレッシング、インテンシティを重視したプレースタイルは、とくにスウェーデン守備陣にとってはやりづらく、苦戦を強いられるはずである」
また、同国の日刊紙『Afton Bladet』は、2位以内でのグループ突破に向けて安全圏にいる日本が心理的に油断する可能性を指摘。「スウェーデンは日本の緩慢さに付け込む余地があるかもしれない」と論じた。
無論、発足当時からチームに「凡事徹底」を植え付けられてきた森保ジャパンの面々が、“油断”、あるいは“傲慢”といった感情を持つ可能性は限りなく低い。むしろ、そこに「可能性がある」と論じる時点でスウェーデンの苦しい心理状況が伺えるとも言えるか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]