「日本の方が上」崖っぷちのスウェーデンで広まる緊張感　対決前に暗雲を立ち込めさせる“差”「勝利の可能性は低い。それぐらい優れた存在だ」【W杯】

日本との一戦を前にかつてないほど緊張感が漂っているスウェーデン(C)Getty Images

運命の大一番をどう戦うか。現地時間6月25日にキックオフを迎える北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組の最終戦で、日本代表と対戦するスウェーデン代表は、自力突破の可能性を睨みながら思考を巡らせている。

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去る6月20日に行われたオランダ代表との第2戦で1-5と大敗を喫したスウェーデン。5-1で制した初戦のチュニジア戦の成果が一気に崩れた。しかし、だ。3位というシビアな状況にはあるものの、日本戦は勝てば自力での決勝トーナメント進出を果たせるだけに、諦めるような段階ではない。

もっとも、国内の論調は依然として厳しいままだ。スウェーデンのサッカー専門メディア『Fotboll Direkt』は「日本に“絶対に勝たなければならない”という試合は、我々の代表にとって厳しい戦いになる」と強調。さらに「スウェーデンが日本に勝利する可能性は低い。それぐらいに彼らは優れた存在だ」とも続けた。

「公平に言って、世界的に見ても、日本の方がスウェーデンよりも“上”という状況はあまり変わっていない。とくに彼らがオランダに対して見せたダイナミックなプレースタイルは、我々にとっては“悪夢”になりえる」

日本がオランダに対して2度のビハインドを追いついた初戦を絶賛する同メディアは、列強国を苦しめる高い機動力に警戒を強めてもいる。

「日本は小柄な選手が多く、一見すると、フィジカル的に弱くも見える。だが、その機動力も凄まじく高い。フリーランニング、プレッシング、インテンシティを重視したプレースタイルは、とくにスウェーデン守備陣にとってはやりづらく、苦戦を強いられるはずである」