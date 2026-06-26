阪神OBで、台湾出身の林威助（リン・ウェイツゥ）氏（47）が25日、開催予定だった「台湾デー」のゲストとして甲子園球場を訪れた。

現役時代は左の強打者として、07年に自己最多の115試合出場で15本塁打など活躍。現在は台湾プロ野球の富邦ガーディアンズで副GMを務めるかたわら、古巣の戦いもチェックしており「もちろん（阪神は気になる）。勝ってほしい」。また、近大の後輩である佐藤輝には「凄いバッターになりましたね。優勝には欠かせない存在。大事な場面で打っていただいたら、優勝も見えてくる」とエールを送った。

○…阪神―ヤクルト戦で開催予定だった「台湾デー」も中止となり、台湾プロ野球6球団から各1人ずつ来場したチアリーダーたちも残念がった。ダンスパフォーマンスなどを披露予定だった味全ドラゴンズのアイユンは「タイガースを応援できなくて凄く残念」とガックリ。阪神グッズを身にまとっていた中信兄弟の林可（リンコ）は「（昨季の優勝試合は）チケットが取れなくて…。道頓堀にみんなが飛び込むと聞いたので見に行った。応援の熱が凄い。圧倒された」と秘話を明かし、“猛虎愛”を示した。